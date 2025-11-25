G20峰会｜高市早苗开会迟到一小时  大合照遭「夹击」场面微妙

日本首相高市早苗因日前抛出「台湾有事」论，触发中日关系紧张升温，风波未平，近日出席南非约翰内斯堡举行的G20领导人峰会时，又被媒体捕捉到连串尴尬场面，令外界议论纷纷。

日本《全日本新闻网》23日报道，G20会议于当地时间22日开幕，各国领袖陆续抵达会场，包括国务院总理李强等各国领导人在场寒暄握手，场面热闹，惟高市早苗却迟迟未见身影。据指她比预定时间迟到近一小时，错失与各国领袖交谈握手的时刻。

消息指，高市其后亦缺席会后晚宴。日方官员称，高市未赴宴是「为了准备隔日及往后行程」，但未进一步解释。

而在高市启程前往南非时，曾在社交平台透露连行李都整理得「心力交瘁」。她自嘲道，为挑选衣服花上最长时间，并称参议员安藤丰于预算委员会的质询「一直在脑海挥之不去」，似乎暗示近日风波令她备感压力。

不过真正的「高难度瞬间」，则出现在领袖大合照时。网上流传影片显示，高市站在土耳其总统埃尔多安与印尼副总统拉卡之间，两人正隔着她交谈，身为「夹心位」的高市只能面露尴尬、陪笑硬撑。整个场面被网民形容为「外交场合最怕遇到的瞬间」。

高市早苗近日因涉台言论引起外交震荡，此番在G20的连串尴尬镜头，再度成为外界焦点。