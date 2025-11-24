28点和平计划｜日内瓦会谈「取得重要进展」德外长：任何协议都不能绕过欧乌

据英国广播公司（BBC）报道，经过一整天紧张的外交斡旋，有关俄乌停战「28点和平计划」的日内瓦会谈结束，所有主要谈判代表都已离开日内瓦。与会者并没有公布会谈成果，但是乌克兰与欧洲代表看起来比较满意的，显然和平计划提案中多数对乌克兰不利的部分已被废止。

禁乌克兰入北约条款删除

德国外交部长瓦德普尔（Johann Wadephul）表示，美国和乌克兰在日内瓦举行的会谈，为欧洲带来了「决定性的成功」。计划中涉及欧洲的问题，包括禁止乌克兰加入北约的条款，已从28点和平计划中删除，「这是我们昨天的决定性胜利。」

瓦德普尔重申关键原则：「任何协议都不能绕过欧洲人和乌克兰人就私下达成，违反这一原则就无效。」

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）则显的特别为难，他的会后发言没有什么重点。他说：「美国的想法是让各界大佬在周日齐聚一堂，试图解决一些问题。」这位美国国务卿表示，他们已经取得了「巨大进展」。

过去3天，鲁比奥对28点计划的说法不断的自相矛盾。美国国会议员转述说「鲁比奥称28点只是俄罗斯的愿望清单」，但鲁比奥本人否认，称「是国会议员搞错了，28点就是美国俄罗斯和乌克兰讨论的结果，各自都有利益之处」，然而这一说法被乌克兰彻底驳斥。

鲁比奥没有透露他在日内瓦会议说了什么，只说「会谈将在日内瓦以外的地方继续进行。 」

乌克兰人民反对特朗普政府提出的方案。美联社

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）透过视讯连线表示：「我们将继续与合作伙伴，特别是美国，共同寻求能够增强我们实力，而不是削弱我们的妥协方案。」

他目前人在瑞典，参加另一场讨论如何将俄罗斯赶出克里米亚半岛的国家峰会。他说：「普京想要把他窃取的领土获得法律承认，想要破坏领土完整和主权原则，这是主要问题，边界不能用武力改变，各位都明白这意味着什么。」

克里姆林宫表示，美乌官员日内瓦会谈结束后，官方尚未收到更新的和平计划。发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说，普京一直关注相关讨论，已了解到和平计划已作出一些调整。

特朗普提出乌克兰28点和平方案。美联社

英国军情六处前处长杨格（Alex Younger）表示，原本的28点和平计划完全行不通，包括基辅削减军队、不加入北约，这些不合理的条件都会让乌克兰「像被绑住的羊，无法反击，无法逃跑。」杨格还说：「如果乌克兰同意28点提议，不但无法结束战争，反而会使战争重新开始」。他说，乌克兰唯一有效的安全保障，是建立起一支强大、装备精良的军队，能够保卫自己，这就是所谓的「豪猪战略」。