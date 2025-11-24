Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冲绳爆水管致大规模停水 那霸机场餐饮店25日全歇业

即时国际
更新时间：19:59 2025-11-24 HKT
发布时间：19:59 2025-11-24 HKT

日本冲绳本岛爆水管，17个市町村周一下午起面临大规模停水。其中那霸市近三分之二的区域制水，那霸机场宣布周二所有餐饮店全面暂停营业，但零售店将维持正常运作，等待供水恢复。

卡努台风吹袭下关闭的那霸机场。 美联社
《冲绳时报》报道，24日下午3时30分，那霸机场向各店舖发布紧急电子邮件，表示为了应对停水危机，机场内所有餐饮店25日暂停营业。零售店照常营运，但必须用水的商品，例如雪糕等停售。

机场表示，旅客可正常使用厕所设施，但呼吁配合节约用水。「那霸机场头等舱旅馆」也将暂停对非住宿客提供淋浴服务，住宿旅客的用水则不受限制。

那霸市近三分之二的区域（地图红色部分）制水。
冲绳县府今日宣布，本岛北部的供水管线破裂，导致水坝至净水厂的送水作业受阻，可能造成冲绳本岛断水，17个市町村周一面临大规模停水，其中那霸市、浦添市、中城村、北中城村、冲绳市、恩纳村部分停水，糸满市、丰见城市、南城市、宇流麻市、八重濑町、南风原町、与那原町、西原町、嘉手纳町、读谷村、金武町全区停水。

