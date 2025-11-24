加国野狼游水拖浮标拉绳取食 科学家惊讶：疑首度懂用工具

加拿大研究人员在西部偏远海岸，拍摄到一只野狼懂得利用工具觅食，只见牠游入水中拖动浮标，然后收线将深水处的捕蟹笼拉上岸以获取笼内诱饵。研究人员认为，这可能是首度发现野狼使用工具。

这只野狼展现出极为罕见的觅食行为，令野生动物的行为模式再度引发科学界关注。研究人员把今次发现，在《生态学与进化》（Ecology and Evolution）期刊上发表。

野狼拉动连接浮标的绳索，将沉在深水底部的笼子拉上沙滩。Ecology and Evolution

野狼最终成功取得食物。Ecology and Evolution

加拿大研究人员拍摄到野狼非常聪明、令人难以置信的复杂觅食行为。维基网站

展现极为罕见觅食方式

相关影片在2024年5月拍摄，研究团队原本与当地的海尔楚克（Heiltsuk）原住民合作，在卑诗省海域投放捕蟹笼，旨在清除入侵物种「欧洲绿蟹」。然而，团队发现放置在深水区、即便退潮也不会露出的笼子，竟然被拖上岸，而且里面的诱饵被取走。

为了查明原因，研究人员于在岸边架设了摄影机，结果解开了这个谜团。纽约州立大学环境生物学家阿特尔（Kyle Artelle）表示：「当我们打开档案时，简直不敢相信自己的眼睛。」

影片纪录显示，一只雌性野生狼游入海中，咬住连接捕蟹笼的浮标并将其拖回岸边。上岸后，她拉动连接浮标的绳索，将沉在深水底部的笼子拉上沙滩。最后，她咬破笼子的网眼，取了里面的诱饵食用。

属非常聪明、难以置信复杂行为

阿特尔指出，这绝非冲动追逐猎物的行为，而是一连串精心编排的动作序列。这只狼似乎知道浮标连接著笼子，也知道如何将笼子拉上岸以获取食物。阿特尔形容这是非常聪明、令人难以置信的复杂行为。

研究团队推测，由于该地区人迹罕至，狼群面临的人类威胁较少，因此有更多时间去实验与探索环境，从而学习到这种技能。