令人伤痛悲剧 | 救助野鹿12年 美64岁善心妇反被鹿所杀

即时国际
更新时间：12:20 2025-11-24 HKT
发布时间：12:20 2025-11-24 HKT

美国俄亥俄州一名6旬妇人过去12年来一直救助受伤野鹿，之后再将牠们野放，岂料日前竟在自家鹿园被鹿杀害。

这名善心妇是64岁的普罗杰（Jodi Prodger），她原本就很喜欢鹿，2013年目睹一只母鹿被撞死后，便开始照顾及救助野鹿，她用自家5英亩地当作鹿园，协助治疗受伤野鹿，等牠们康复后再放回野外。

普罗杰经常分享与野鹿的亲密互动。Jodi Prodger fb
普罗杰经常分享与野鹿的亲密互动。Jodi Prodger fb
普罗杰很喜欢鹿。Jodi Prodger fb
普罗杰很喜欢鹿。Jodi Prodger fb
普罗杰和鹿看来相处相当和睦。Jodi Prodger fb
普罗杰和鹿看来相处相当和睦。Jodi Prodger fb
普罗杰十分善心，一直救助受伤动物。Jodi Prodger fb
普罗杰十分善心，一直救助受伤动物。Jodi Prodger fb

救助数十只鹿再野放

这些年来她救助了数十只野鹿，并经常在社交网站facebook分享与鹿群互动的照片，看来相处相当和睦。

然而11月15日，普罗杰在自家鹿园突遭到攻击，警方接报到场时发现，几只鹿在围篱内横冲直撞，而普罗杰则明显被攻击倒地，再被撕咬，已经没有生命迹象。

女儿：令人伤痛悲剧

警方无法确定攻击她的是哪一只鹿，有一只公鹿则因为挡住通道阻碍警方救援，而被警方射杀。

普罗杰的女儿的表示，母亲深知饲养野鹿的风险，但她还是决定把生命投入到救助动物工作上，并确实帮助了许多动物，形容这是一场令人伤痛的悲剧。

