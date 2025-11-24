Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

缔造史诗级赛季 大谷翔平实战球棒拍卖 233万成交

即时国际
更新时间：11:34 2025-11-24 HKT
发布时间：11:34 2025-11-24 HKT

旅美日籍道奇球星大谷翔平去年在美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇主场达成单季50轰、50盗的壮举，成为MLB史上第一位达成50-50纪录的球员。而当时他达成纪录的球棒上周六拍卖，结果以30万美元（约223万港元）成交。

MLB史上首位达成50-50纪录球员

大谷去年整季以54轰59盗作收，缔造史诗级赛季。他的实战球具拍卖由SCP Auctions公司主办，拍卖物品还包括大谷在国家联盟冠军系列赛（NLCS）第4战，于道奇主场所击出的第2支全垒打球，成交金额为27万美元（约210万港元）。他在该单场狂敲3支全垒打，其中第2发更是直接飞出场外。

相关新闻：
大谷翔平 创历史棒球明星｜新闻人物

大谷翔平去年达成单季50轰50盗壮举，而他在整季敲出其中5支全垒打的球棒，在拍卖会上以30万美元落槌。scpauctions.com
大谷翔平去年达成单季50轰50盗壮举，而他在整季敲出其中5支全垒打的球棒，在拍卖会上以30万美元落槌。scpauctions.com
大谷翔平成为MLB史上第一位达成50-50纪录的球员。路透社
大谷翔平成为MLB史上第一位达成50-50纪录的球员。路透社
大谷翔平创历史。路透社
大谷翔平创历史。路透社

同场拍卖会还包括道奇队世界大赛击败多伦多蓝鸟队的第7战、道奇捕手史密斯（Will Smith）于第11局击出的致胜全垒打球，拍卖金额为16.8万美元（130万港元）；而罗哈斯（Miguel Rojas）在9局上敲出的追平全垒打球，则以15.6万美元（121万港元）成交。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前