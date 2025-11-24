缔造史诗级赛季 大谷翔平实战球棒拍卖 233万成交

旅美日籍道奇球星大谷翔平去年在美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇主场达成单季50轰、50盗的壮举，成为MLB史上第一位达成50-50纪录的球员。而当时他达成纪录的球棒上周六拍卖，结果以30万美元（约223万港元）成交。

MLB史上首位达成50-50纪录球员

大谷去年整季以54轰59盗作收，缔造史诗级赛季。他的实战球具拍卖由SCP Auctions公司主办，拍卖物品还包括大谷在国家联盟冠军系列赛（NLCS）第4战，于道奇主场所击出的第2支全垒打球，成交金额为27万美元（约210万港元）。他在该单场狂敲3支全垒打，其中第2发更是直接飞出场外。

大谷翔平去年达成单季50轰50盗壮举，而他在整季敲出其中5支全垒打的球棒，在拍卖会上以30万美元落槌。scpauctions.com

大谷翔平成为MLB史上第一位达成50-50纪录的球员。路透社

大谷翔平创历史。路透社

同场拍卖会还包括道奇队世界大赛击败多伦多蓝鸟队的第7战、道奇捕手史密斯（Will Smith）于第11局击出的致胜全垒打球，拍卖金额为16.8万美元（130万港元）；而罗哈斯（Miguel Rojas）在9局上敲出的追平全垒打球，则以15.6万美元（121万港元）成交。