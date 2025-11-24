最浪漫遗物 | 铁达尼号「黄金袋表」逾1800万成交 刷新相关收藏品拍卖纪录

一枚从铁达尼号（Titanic）头等舱罹难乘客遗体上寻获的黄金袋表，近日在英国拍卖会上以破纪录的178万英镑（约1802万港元）成交，成为与铁达尼号相关收藏品中价格最高的拍卖品，而它背后也藏著一段动人的爱情故事。

背后隐藏动人爱情故事

这枚18K金袋表的拥有者、67岁的施特劳斯（Isidor Straus）是当时船上最富有的乘客之一，他与妻子艾达（Ida Straus）从英国南安普敦启程前往美国纽约，却在铁达尼号撞上冰山沉没后双双丧生。

铁达尼号「黄金袋表」逾1800万成交。Henry Aldridge & Son Ltd

施特劳斯与妻子的爱情故事令人动容。 X@PastPreserved

灾难发生后数日，施特劳斯的遗体在北大西洋发现，身上留有这枚朱尔斯·尤根森（Jules Jurgensen）袋表，而艾达的遗体至今未寻获。

拍卖行表示，该袋表被视为艾达在1888年赠送给丈夫的43岁生日礼物，表背刻有施特劳斯的姓名缩写；袋表指针停在凌晨2时20分，正是铁达尼号沉入海底的时间。

妻拒登救生艇 偕夫同死

施特劳斯生于德国巴伐利亚一个犹太家庭，于1854年随家人移民美国，与兄弟共同经营纽约的梅西（Macy’s）百货公司。他与妻子结缡超过40年，据传当晚艾达原可搭乘救生艇逃生，却坚持留在丈夫身边，并肩坐在甲板椅上，面对著彼此的命运，成为铁达尼号上最为人传颂的爱情故事之一。

拍卖行的奥尔德里奇（Andrew Aldridge）感叹，施特劳斯夫妇的爱情故事堪称经典，形容这枚袋表不仅是历史见证，更象征人们对他们爱情与勇气的永恒敬意。

遗物在家族流传多年 曾孙修复保养

据了解，这枚袋表在施特劳斯家族中流传多年，后由曾孙肯尼斯（Kenneth Hollister Straus）进行修复与保养，最终于威尔特郡迪瓦伊西斯的拍卖会上，以创纪录的高价落槌成交。

先前与铁达尼号相关纪念品的最高拍卖纪录于去年创下，当时一枚金袋表以156万英镑（约1580万港元）的价格售出，这枚袋表曾被赠予一艘从铁达尼号上救起 700多名乘客的船只的船长。