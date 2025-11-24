英法德提修改版方案 特朗普：乌克兰不知感恩 鲁比奥：和平方案期限可调整

美国与乌克兰高层官员在瑞士日内瓦进行磋商，以调整华府先前提出的28点和平计划草案之际，路透社报道，英国、法国和德国等欧洲国家已针对美国提出的俄乌战争和平计划提出修改版本，提议乌克兰武装部队在和平时期的规模上限为80万人，而非美版方案建议的统一上限60万人。修改版方案也提出，领土交换谈判将自当前俄乌接触线展开，而非如美国计划所建议，事先认定某些地区应被视为事实上已属俄罗斯。美国国务卿鲁比奥指出，美方原本提出要乌方在11月27日接受方案的期限可以修改，而总统特朗普对目前的进展也感到乐观，但也再次批评乌克兰领导层不懂感恩。

这份修改版方案也提议，乌克兰应获得美国提供的安全保障，形式类似北约组织第5条的「集体安全防御机制」。这份修改版方案是为瑞士日内瓦磋商所准备，以美方提案为基础，并针对其中各项条文一一提出删减或修改建议。

提高乌军规模上限至80万

乌克兰国家安全与国防事务委员会主席、谈判代表乌梅洛夫说道：「文件目前版本仍在审批的最后阶段，但已反映乌克兰大部分核心优先事项。」

欧版方案反对美国关于使用西方所冻结俄罗斯资产的建议，这些资产主要是在欧盟被冻结。

今次英、法、德向乌方提出的新建议，包括乌克兰不会以武力收复俄方目前控制的区域、领土交换以现行「接触线」为基准，不再沿用先前拟议将部分仍驻有乌军的顿涅茨克视为俄罗斯领土的做法。

领土交换以现行接触线为基准

修改版方案也建议乌克兰在签署协议后尽速举行选举，而非遵照原先的100天时限。另有部分条款遭删除，包括「预期俄罗斯不再入侵邻国、北约不再扩张」等内容，并调整教育及联合安全工作小组相关细节。

与此同时，美国总统特朗普再次指控乌克兰不知感恩，指他们对美方的付出毫无感激。特朗普周日在自家社交平台Truth Social写道：「乌克兰『领导层』对我们的付出毫无感激，而欧洲仍继续向俄罗斯购买石油。我承接了一场本不该发生的战争，一场对所有人都算是失败的战争，尤其是对那些无辜丧生的数百万人而言。」

他也再次批评前总统拜登，但未直接谴责俄罗斯。

泽连斯基：美乌会晤进展顺利

乌克兰总统泽连斯基在例行谈话中指出，乌克兰代表团与美国官员在日内瓦的会晤进展顺利，相关细节仍在更新。他强调，这次是与美方正式对话，「有迹象显示特朗普正在听取我们的立场」。

被问及特朗普要求乌方在周四（27日）接受28点新计划时，美国国务卿鲁比奥表示，对在一个「非常合理的时间框架内」达成协议感到乐观，但同时暗示27日不一定是最后期限。

鲁比奥：特泽或不久再会晤

鲁比奥说，美乌双方还有一些议题没有达成共识，其中一些是文字或语言表述上的，一些议题则需要更高层级的决定和磋商，还有一些议题只是需要更多时间来处理。

鲁比奥拒绝说明会谈具体细节，包括乌方是否准备在领土等关键议题上作妥协，美国是否愿意向乌克兰提供类似《北约》第5条、即集体防御义务那样的安全保障，美国是否会就欧洲方面提出的建议要求俄罗斯作出让步等。

他还表示，特朗普和泽连斯基「可能」不久将举行会晤。