伦敦拟征旅客税 料每年最高带来24亿收入 将影响过夜游客

英国广播公司（BBC）报道，英国政府正研究赋予伦敦市长简世德（Sadiq Khan） 权力，让他可向在伦敦过夜留宿的旅客征收旅客税。根据财相李韵晴（Rachel Reeves）拟议中的《英格兰权力下放及社区赋权法案》，地方领袖未来或可自行决定是否征收相关税项。伦敦市长办公室认为，旅游税将促进伦敦的经济增长，并改善伦敦的基础设施和商业环境。

简世德对BBC相关报道表示欢迎，他一直公开呼吁工党政府下放此类权力。据估计，伦敦征收旅游税每年可带来高达2.4亿英镑（约24.3亿港元）的收入。2024年，伦敦的过夜住宿旅客达到8900万人次。

目前，在七大工业国集团（G7）中，英国是唯一一个中央政府阻止地方当局或市长征收旅游税的国家。伦敦市长办公室强调，若能引入与其他国际城市相若的旅客税，将有助带动伦敦经济，并巩固该城市在全球旅游及商务市场的地位。

苏格兰和威尔斯最近都对过夜游客征收不同类型的税项，其中苏格兰的地方当局可以自行设定税率，税率为每日住宿费用的百分比。而威尔斯当局将从2026年起，向过夜游客收取每晚1.30英镑（约13港元）的费用。

或征房价5%

智库Centre for Cities指出，全球主要城市常见3种旅客税模式：向每名旅客收取固定金额、按房价百分比征收，或按住宿类型及星级不同而分级征费。

由于英国并无全国统一酒店星级制度，伦敦较有机会沿用前2种做法。伦敦市政府估算，若向每名旅客每晚收取1镑（约10港元），一年可带来约9100万镑（9.2亿港元）收入；若采用房价约5%的征收比例，收入可达2.4亿镑。

研究又指出，热门城市的旅客一般对征费敏感度较低，因此伦敦若设定与其他大城市相若的税率，预料不会显著减少访客量。

酒店及服务业强烈忧虑

部分伦敦地方政府多年来已主张引入旅客税，例如名胜集中的西敏（Westminster）区指，区内每日有逾百万外来人士，令当地居民需长期分担公共设施成本，认为旅客税有助「重新分配负担」。

不过，酒店及服务业界则表达强烈忧虑，指此举或令外地旅客、商务旅客及英国本土家庭的短途住宿意欲下降。英国酒店业界代表更称此倡议「令人震惊」，又指英格兰目前增值税已达20%，征收旅客税即是在已有的税项上再加重游客负担。