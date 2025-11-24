Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

以军空袭贝鲁特酿5死28伤 真主党参谋长遭击毙

即时国际
更新时间：02:53 2025-11-24 HKT
发布时间：02:53 2025-11-24 HKT

以色列军方表示，周日（23日）空袭黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区，宣称成功击毙伊朗支持的真主党（Hezbollah）代理参谋长阿里．塔布塔拜（Ali Tabtabai）；黎巴嫩卫生部指，事件造成至少5死28伤。

真主党形容以军越过红线

以军发声明指，塔布塔拜负责指挥真主党大部分部队，并致力重建该组织的军事能力，形容他是重要的战略人物。美国早在2016年已将他列入制裁名单，并悬红500万美元征求其情报。

真主党暂未确认其死讯，不过真主党高层卡马蒂（Mahamoud Qmati）到场视察时证实，组织一名核心人物遭到袭击，并形容以军此举「越过红线」，指会由领导层决定如何回应。

空袭击中哈雷特赫雷克（Haret Hreik）一幢大楼，多层建筑炸毁，建筑物碎片掉落车道，吓得居民纷纷走到街外。黎巴嫩总统奥恩敦呼吁国际社会介入，制止以军攻击。

今次袭击发生在教宗利奥（Pope Leo）计划下周访问黎巴嫩前夕，当地不少民众视是次访问为国家走出动荡的象征。

2024年11月达成的停火协议原本旨在结束真主党与以军的一年战事，但以军仍持续在黎南展开空袭，指打击真主党武库、成员及其重建网络的企图，近周更明显升级。

以色列政府发言人贝德罗西安（Bedrosian）表示，不会容许真主党在黎巴嫩任何地方重整军力，并强调以方所有军事决定均为「自主行动」。

在过去一年冲突中，以色列声称已「消灭」真主党多名领导，包括其前领袖哈桑．纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）。黎巴嫩则指以军空袭及持续占据南部5个据点已多次违反停火协议。真主党则强调，自停火以来未有向以色列开火，并指一直遵守协议。

