美国政府效率部据报已解散 曾由马斯克带领

即时国际
更新时间：22:29 2025-11-23 HKT
发布时间：22:29 2025-11-23 HKT

美国总统特朗普今年1月上台后为削减政府规模而大张旗鼓设立的政府效率部，尽管任期还剩8个月，但据报已经解散。

路透社周天（23日）独家报道，人事管理局局长库珀在被问及政府效率部的现状时说：「它根本不存在。」库珀补充说，政府效率部已不再是一个「集中式机构」。

曾由马斯克（图）带领的美国政府效率部据报已解散。 路透社
这是特朗普政府首次证实政府效率部已经解散。这个机构在今年1月成立后，对华盛顿进行大刀阔斧的改革，迅速缩减联邦机构的规模，削减其预算，或将其工作重心转移到特朗普的优先事项上。

根据特朗普上台后签署的行政令，政府效率部应运作至2026年7月。

报道指，联邦政府的人力资源部门人事管理局已经接管政府效率部的许多职能。政府效率部的部分职员也加入其他部门。

政府效率部的衰亡与几个月来政府上下为提升其知名度所做的努力形成鲜明对比，特朗普、他的顾问和内阁部长们都在社交媒体上发布相关内容。最初领导政府效率部的亿万富翁马斯克经常在其拥有的社媒X平台上吹捧自己的工作，甚至一度挥舞著电锯来宣传他削减政府职位的举措。

政府效率部声称削减数百亿美元的开支，但由于该机构没有公开详细的财务报表，外部金融专家无法核实这一说法。批评人士称，这个部门几乎没有带来任何可衡量的节约。

