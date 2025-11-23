新加坡首例｜非法繁殖宠物猫出售 中国籍博士生与丈夫被判监

中国籍女博士生和丈夫在新加坡的政府组屋非法繁殖宠物猫出售，期间曾被罚款却不知悔改，近日被法院判监一周及及罚款逾30万。该案是当地首宗对非法宠物繁殖行为判处监禁的案件。

这对被告夫妇丈夫是新加坡籍的温天浩（音译），妻子是中国籍的邱诗雯（音译），均为29岁，邱诗雯，目前刚完成新加坡国立大学博士课程。他们早前承认16项抵触动物和飞禽法令的控状，案件于周四（11月20日）宣判。

案情显示，这对夫妇自2021年起从海外引进种猫，在组屋内开展非法繁殖业务。他们通过社交媒体发布广告，将猫分为三个等级定价，每只售价高达4000至7000新元（约2万多至4万多元港币）。调查发现，其经营期间共繁殖30只幼猫，通过售出8只获利4.63万新元（约港币27万元）。

法官指出，虽然两名被告没案底，且并非全职从事此业务，猫儿也都健康无碍；但涉及在组屋内非法繁殖动物，还从中获利，须作出警示。最终，夫妻俩各判监禁一周，并罚款5万2500元（约港币31万元）。

这对夫妇因家中仍有猫儿需要照顾，所以分开服刑。庭上获悉，除了两只猫外，余下猫儿将被收走。

据悉，被告夫妇在2022年9月就因无证繁殖被处以罚款，但仍继续违法经营。执法人员后续三次突击检查，共查获21只猫。尽管辩护律师强调猫只均健康状况良好，但控方指出此类行为在公共住宅区具有重大安全隐患。