南韩高中生昏迷 遭多间医院急诊拒收致死 原因令人痛心

今年10月20日，南韩釜山一名17岁高三学生在校园内突然倒地抽搐，被赶抵的急救人员评估为「紧急患者」送往医院治疗，然而却遭到多间医院以「无儿童神经科值班」或「儿童重症无法收治」为由拒绝收治。这名高中生在在救护车上辗转奔波长达1小时18分钟，最后在前往下一间医院求助途中死去。事件曝光后，引起韩国舆论哗然。

综合韩媒报道，南韩国会「公共管理安全委员会」的民主党议员杨富南（音译）22日从急救中心和釜山消防局获得的资料显示，当日上午6时17分，釜山某高中教师发现当事学生倒地抽搐、意识模糊但仍有呼吸，立即拨打急救热线求援。

报道指，救护人员在6时33分到场，随即展开初步处置。救护人根据严重程度分级标准（Pre-KTAS），将患者病情评定为5级中位于第2级的紧急状态，并依规定向具备抽搐处置能力的地区急诊医疗中心求援。

然而从6时44分起，救护队与紧急管理中心先后联系海云台白医院、东亚大学医院、梁山釜山大学医院、釜山大学医院、釜山白医院等多家医院，均遭拒收，理由多为「儿童神经科无人值班」或「稍后回复」。

通联录音中，救护队员情绪激动地向急救中心呼救：「海云台白不行、东亚也不行！其它医院说儿科没值班不收！请快帮忙找医院！」急救中心随即扩大范围至邻近昌原地区，仍连续遭到昌原韩麻音医院、高神大学医院、昌原三星医院等拒绝或拖延。

当日7时25分，患者意识完全丧失并发生心脏骤停，急救等级随即升至最高的第1级。此时急救中心再联系釜山医疗中心，对方仍以「儿童心脏骤停无法收治」为由拒绝收治患者。直到7时30分，第15家医院「大同医院」才勉强同意收治，但患者于7时35分抵达医院时，距离报警已过1小时18分，经抢救后仍宣告不治。

令人痛心的是，这名高三生已近成年，却因多数医院将17岁患者划入「儿童」类别而屡遭拒收。釜山消防灾难本部表示：「无法断言若及时送医是否能存活，但第2级患者若能尽快进入急诊室接受专业处置，状况应能大幅改善。」

民主党议员杨富男公开完整通联纪录后，向媒体痛斥事件是「患者因医疗延误丧命的典型悲剧」，要求南韩保健福祉部、消防厅与医疗界立即提出具体改革方案。

事件曝光后，南韩网民怒潮汹涌痛批：「连心跳骤停都能拒收，医院到底把人命当什么？」专家则指出，韩国儿童专科医师长期短缺、夜间及假日值班人力不足，综合医院往往以「无儿科专责」为由推诿，导致类似「医疗人球」悲剧屡见不鲜。