缅甸KK园区｜军政府炸毁KK园区 逮捕逾千名外籍诈骗犯

缅甸军政府近日在泰缅边境的妙瓦底（Myawaddy）KK园区展开大规模清剿行动，锁定长期从事跨国诈骗的犯罪集团。据悉，当局已炸毁或拆除逾百栋非法建筑，并查扣大量电脑、手机与器材，有超过1000名外籍嫌犯遭到逮捕。

缅甸军政府领袖敏昂莱（Min Aung Hlaing）本周下令全面拆除妙瓦底知名的诈骗园区「KK园区」，表示此举是履行国家责任、回应民意。根据公开的画面显示，园区内有多栋建筑被炸毁或遭到重型机具拆除，现场浓烟弥漫，数百名外籍嫌犯被拘捕后，带著行李蹲在道路2侧等待。

相关新闻：KK园区「揸fit人」｜缅甸当局突袭佘智江「亚太新城」 查获近万部电诈手机

据报，最新一波突袭中逮捕了数百名中国公民及上千名外国人，查获2653台电脑及21750部手机。

妙瓦底「KK园区」是东南亚最大的诈骗重镇之一，诈骗网路跨及多国，每年非法获利高达数亿美元，此外园区内也多次传出有受害者遭到暴力拘禁、强迫劳动的状况，引发国际关注。

缅甸当局表示，今年1月30日至11月22日间，缅甸共拘留12468名非法入境外籍人士，其中有9978人已被遣返回各自的国家，其余还有2490人正待后续移交。当局强调，打击诈骗与跨境犯罪是政府责任，后续将持续与邻国合作，确保此类犯罪活动不再于缅甸境内发生。