英《每日邮报》母公司51亿收购《每日电讯报》 或打造庞大右翼媒体集团

英国小报《每日邮报》（Daily Mail）的母公司「每日邮报与通用信托集团」（DMGT）今天（23日）正式宣布，已经跟企业RedBird及IMI达成协议，将以5亿英镑（约51亿港元）收购竞争对手《每日电讯报》（The Daily Telegraph）。外界预期，这个合并计划将有机会打造全英国最具影响力的右翼媒体集团。

拒外国政府投资收购案自2023年搁置

美国红鸟资本（RedBird Capital Partners）及阿布扎比的企业IMI曾在2023年计划合资收购电讯传媒集团（Telegraph Media Group）和《旁观者》杂志（The Spectator），引来英国政府干预，表示外国政府禁止投资英国报业。经历多轮磋商后，红鸟资本向英国政府申请将IMI的控股比例调整成15%，但仍因审核时间漫长、和《每日电讯报》高层的反对使收购告吹。

《每日电讯报》或将以5亿英镑被收购。路透社

而红鸟资本在上周正式宣布退出收购计划，DMGT则在昨日表示正在敲定交易细节，估计很快能完成收购。他们也表示《每日电讯报》日后将聚焦美国市场，维持编采独立，将不受集团内其他媒体影响。

《路透社》形容，这宗潜在的收购将打造英国最具影响力的右翼媒体集团之一，预料将面临竞争监管机关的审查。