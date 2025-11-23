以巴冲突︱以军空袭加沙至少24死 签停战协议人道组织捐款急跌51%

加沙卫生部门周六（22日）表示以色列发动多次空袭，造成至少24人死亡，87人受伤。哈马斯斥责以色列违反10月签订的停火协议，而以色列则反指袭击中杀害5名哈马斯高层成员，是对加沙南部枪击以色列士兵的回应。

相关新闻：以巴冲突｜以色列前军法署长认泄虐囚片段 被捕前「假自杀」图毁证

以方称空袭3地是报复1哈军越境

综合外媒报道，以军分别空袭加沙城北部里马尔区（Rimal）、代尔拜拉赫（Deir Al-Balah）市区和努塞拉特（Nuseirat），造成汽车起火，20多人死亡。以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）承认袭击，并称是针对一名哈马斯武装分子强行越过加沙边境袭击以色列士兵的报复。他呼吁哈马斯履行停火协议，也表示调解机构应尽力监督，尽快促使哈方归还剩余的三名人质尸体以及解除武装。

相关新闻：以巴冲突 | 双方互轰违反停火 特朗普促哈马斯遵守协议

哈马斯则表示美国和国际社会有责任维护停火协议，而以色列一次次捏造借口以合理化各种杀戮行动。面对「不断升级的违反停火协议行为」，他们强调哈方一直遵守协议，望调解机构能介入停止以色列继续攻击。

以军仅开放3个加沙口岸阻物资分发

同时，国际慈善机构表示自10月10日签署首阶段停战协议以来，捐款数字急剧下跌。澳洲援助组织负责人霍尔（Megan Hall）告诉《卫报》，「捐款大幅下降，情况非常糟糕。感觉随著所谓的『停火』，全世界都认为巴勒斯坦人不再需要我们的帮助了。」

慈善组织加沙救济厨房（Gaza Soup Kitchen）自2024年2月以来，已在GoFundMe上筹集了超过580万美元，每天为加沙居民提供1万份餐点。但从9月到10月，其捐款额下降了51%。受战争影响，加沙建筑物、农田等被毁，居民要面临即将到来的冬天，御寒物资恐怕不足够。

相关新闻：以巴冲突｜拉法口岸维持关闭 内塔尼亚胡：取决于人质遗体交还进度

自停火以来，以色列允许部分援助车队进入加沙，但仅开放了七个边境口岸中的三个，联合国人道事务协调厅表示，这限制了援助物资的分发。该机构的发言人称：「停火意味著炸弹不再像以前那样落到人们头上，但这并不意味著一夜之间人们的生活变得美好起来，因为加沙的大部分地区已经被彻底摧毁。」