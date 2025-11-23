Meta隐瞒社交媒体危害心理健康「因果」 美法院解封文件揭研究结果

美法院新近解封文件指控 Meta 隐瞒社交媒体危害的「因果」证据。路透社（23日）报道，根据美国各学区针对 Meta 及其他社交平台提起的集体诉讼中未删节的文件显示，Meta 在发现其产品会损害用户心理健康的因果证据后，停止了有关 Facebook 和 Instagram 心理健康影响的内部研究。

刹停及隐瞒研究结果

Meta在2020年与全球知名市场调查公司尼尔森合作开展了名为「水星计划」（Project Mercury）的项目，评估了「停用」Facebook和Instagram的影响。根据调查文件显示，令该公司失望的是，停用Facebook一周后，用户报告的抑郁、焦虑、孤独感及社交比较情绪降低。

内部文件显示， Meta并没有公布这些发现或开展进一步研究，而是叫停了后续工作，并在内部宣称，这项研究的负面结果受到了现有媒体围绕该公司的报道影响。然而私下里，员工向Meta公司当时的全球公共政策主管克莱格（Nick Clegg）保证，研究的结论是有效的。「尼尔森的研究确实表明了社交比较情绪的因果影响 」，一位不愿透露姓名的研究员写道。另一位工作人员担心，对负面研究结果保持沉默就好比烟草业做了研究，知道香烟有害，却把这些讯息隐藏起来。

原告指控产品风险被隐瞒

在Motley Rice 律师事务所周五提交的一份文件中，Meta 被指控掩盖社交媒体危害的证据只是众多指控之一。该律师事务所代表全美各地的学区起诉 Meta、Google、TikTok 和 Snapchat。原告普遍认为，这些公司故意向使用者、家长和教师隐瞒其内部已知的产品风险。

TikTok、Google和 Snapchat 尚未对此置评。

针对 Meta 及其竞争对手的指控包括：默许鼓励 13 岁以下儿童使用其平台；未能处理儿童性虐待内容；以及试图在青少年上学期间扩大其使用社交媒体产品的范围。原告还指控这些平台试图收买关注青少年的机构，让他们公开为其安全措施辩护。

诉讼进一步指控Meta明知其青少年安全功能无效，却仍将其设计得如此糟糕。Meta将业务增长置于儿童保护之上，拖延打击儿童性侵犯者和性交易犯罪。诉讼文件中引用的内部记录显示，Meta在删除疑似性交易者帐户之前设定了「非常非常非常高」的门槛。Meta意识到提升青少年用户参与度意味著让他们接触更多有害内容，并且多年来一直阻碍安全改革。据称，Meta行政总裁朱克伯格在2021年的一则短讯写道，与建构元宇宙相比，儿童安全并非他的首要关注点。他还拒绝及无视增加儿童安全资金的请求。

文件显示，尽管Meta自己的研究记录了其产品与负面心理健康影响之间的因果关系，但Meta却告诉国会，他无法量化其产品是否对少女有害。

Meta公司发言人斯通（Andy Stone）周六发表声明称，终止这项研究是因为其方法论有缺陷，并且公司一直在努力改进产品的安全性。他表示「完整记录显示，十多年来，我们一直在倾听家长的意见，研究至关重要的议题，并透过付诸实践，来保护青少年。」他称Meta的青少年安全措施「总体有效」，并表示一旦发现涉嫌性交易的帐户，就会立即删除。他还指责该诉讼依赖「断章取义的引述和错误的观点」。 Meta也要求法院驳回或限制公开内部文件，表示原告的要求过于宽泛。

此案的听证会定于1月26日在北加州联邦法院举行。