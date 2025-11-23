禁女性站土俵︱高市早苗因出席G20峰会躲过争议 明年一月揭晓

今天（23日）是大相扑九州场所举行「内阁总理大臣杯」的最后一天，原先外界关注同为女性和保守派代表的日本首相高市早苗会否打破「女性不得上土俵」的传统，为冠军力士颁奖，但因其正在南非参加G20峰会，这个两难的局面将延迟至明年1月。

女性和保守派身份相冲突

今年九州的「千秋乐」将在今天稍晚闭幕，而高市早苗将在明天返回日本，所以到底她会不会打破传统将在明年1月东京的「初场所」揭晓。

日本相扑协会先前表示除非高市早苗亲自表达想「加入」（颁奖）的意愿，否则不会在这个议题上表态或作考虑，也就是说主动权在高市早苗手上，将由她自己来决定是否要以女性首相身份打破「禁忌」。相扑协会以前多次坚决表态捍卫传统，包括官员和急救人员在内的女性都不得站上土俵。外界猜测，高市早苗或会因自己的保守派政治立场而选择不「加入」赛事。