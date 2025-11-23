小泉进次郎视察冲绳自卫队 称须完善「台湾有事」疏散措施

日本防卫大臣小泉进次郎昨天（22日）在上任后首次到访冲绳县视察自卫队基地设施，表示考虑到「台湾有事」的紧急情况，中央政府会确保该区有完善的避难设施方便居民撤离。

点名须应对北韩和中国威胁

小泉进次郎乘坐C-2运输机视察宫古岛和石垣岛的自卫队军事设施，并到访位于石垣岛的海上保安厅本部。他强调日本其中一个要面对的空中威胁是来自北韩的弹道导弹，政府将加强对居民的宣传和教育，并适时提供重要讯息。

日媒引述消息，他跟宫古岛市市长嘉数登会面时称，日本周边安全局势日渐恶化，有必要加强全国的防卫力量，当中包括西南诸岛，并期望得到地方政府的理解和合作。而对于「台湾有事」的紧急情况，小泉进次郎称需要确保设施照顾到距离疏散目的地比较远的居民，例如安排「坚不可摧的」避难所，保障居民在紧急情况下的安全。

他今天会视察陆上自卫队基地，并到访距离台湾仅110公里的那国岛与当地官员会面。