Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美航管局警告慎飞委内瑞拉 多间航司停飞料军事行动升级

即时国际
更新时间：12:38 2025-11-23 HKT
发布时间：12:38 2025-11-23 HKT

美国联邦航空管理局（FAA）昨天（22日）向航空业界发出公告，称委内瑞拉周边局势恶化、军事活动加剧，提醒业界「谨慎行事」。随后多间航空公司取消来往委内瑞拉的航班，外界预计美国将在未来几天展开进一步军事行动。

相关新闻：美称马杜罗领导贩毒集团 将列外国恐怖组织

西班牙国家航空也宣布停飞

综合外媒报道，美国联邦航空总署称近日委内瑞拉空域导航系统时常受到干扰，该国的军事演习也日益频繁，呼吁飞机师飞越委内瑞拉领空时需要保持谨慎。随著美国对委国船只发动多次致命打击，以及安排航空母舰「福特号」进驻，外界猜测特朗普政府将计划发动新一轮袭击。

美国警告民航客机也有被攻击的风险，强调委内瑞拉拥有能升空至民航高度的先进战机与武器系统；多间航空公司包括Avianca、TAP、Lan Airlines、Gol以及加勒比航空等陆续宣布暂停来往委内瑞拉，西班牙国家航空（Iberia）也将自周一（24日）起暂停往返航班。目前尚余少量航线保持运作，各航空公司正在密切关注局势。

相关新闻：美航母部署加勒比海打击贩毒 东太平洋另袭运毒船酿3死
 
四名美国官员接受《路透社》访问，称美国政府有机会在未来几天升级对委内瑞拉的施压，目前未知实际计划及进程。美军在委内瑞拉周围加重部署兵力，加上先前一艘遭美国制裁的俄罗斯油轮被拦截无法接近委国，显示两国关系急速恶化，外界忧虑争端将蔓延至区域其他国家，造成更大风险。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
影视圈
12小时前