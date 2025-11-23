美航管局警告慎飞委内瑞拉 多间航司停飞料军事行动升级

美国联邦航空管理局（FAA）昨天（22日）向航空业界发出公告，称委内瑞拉周边局势恶化、军事活动加剧，提醒业界「谨慎行事」。随后多间航空公司取消来往委内瑞拉的航班，外界预计美国将在未来几天展开进一步军事行动。

西班牙国家航空也宣布停飞

综合外媒报道，美国联邦航空总署称近日委内瑞拉空域导航系统时常受到干扰，该国的军事演习也日益频繁，呼吁飞机师飞越委内瑞拉领空时需要保持谨慎。随著美国对委国船只发动多次致命打击，以及安排航空母舰「福特号」进驻，外界猜测特朗普政府将计划发动新一轮袭击。

美国警告民航客机也有被攻击的风险，强调委内瑞拉拥有能升空至民航高度的先进战机与武器系统；多间航空公司包括Avianca、TAP、Lan Airlines、Gol以及加勒比航空等陆续宣布暂停来往委内瑞拉，西班牙国家航空（Iberia）也将自周一（24日）起暂停往返航班。目前尚余少量航线保持运作，各航空公司正在密切关注局势。

四名美国官员接受《路透社》访问，称美国政府有机会在未来几天升级对委内瑞拉的施压，目前未知实际计划及进程。美军在委内瑞拉周围加重部署兵力，加上先前一艘遭美国制裁的俄罗斯油轮被拦截无法接近委国，显示两国关系急速恶化，外界忧虑争端将蔓延至区域其他国家，造成更大风险。