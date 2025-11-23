巴西前总统︱博索纳罗「好奇」破坏电子脚镣 遭软禁改拘留防逃亡

先前因政变罪被判27年软禁的巴西前总统博索纳罗（Jair Bolsonaro），被巴西利亚联邦警察总部逮捕并拘留，因其「出于好奇」试图损毁电子脚镣的标签，被认定有逃亡外国大使馆的意图和风险。

逃往美国大使馆仅需15分钟

综合外媒报道，博索纳罗昨天（22日）大约早上6点在其别墅中被捕，最高法院法官德莫赖斯（Alexandre de Moraes）此前签署了预防性逮捕令，阻止这位曾在2022年发动政变的前总统离开住所寻求国外势力保护。他向一名安全官员承认，他曾用烙铁篡改过脚镣上的黑色标签，该装置严重损坏，两侧均有烧焦痕迹，但仍绑在他的脚踝上。

德莫赖斯指出美国大使馆距离博索纳罗被软禁居住的别墅仅有15分钟路程，而美国总统特朗普（Donald Trump）是其著名的国际盟友。外界猜测博索纳罗将在未来几天内被监禁，他的儿子带领支持者在他的别墅外举行「守夜」活动。德莫赖斯在逮捕令中表示，守夜活动有可能被用作转移视线的手段，帮助博索纳罗逃往外国大使馆。

现任巴西总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的支持者对博索纳罗被捕感到满意：「这向巴西乃至全世界传递的讯息是：犯罪不会有好下场。」而博索纳罗的盟友、兼国会议员卡瓦尔坎特（Sóstenes Cavalcante）则称这次逮捕是「巴西史上最大的政治迫害」。