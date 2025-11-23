美版俄乌终战计划｜美乌代表会谈 特朗普称不是最终建议

今天（23日）美国和乌克兰在瑞士日内瓦举行会谈，讨论特朗普（Donald Trump）政府提出的和平计划。特朗普昨天（22日）在白宫见记者时提到，这不是「最终建议」，暗示乌克兰仍有调整的空间。

相关新闻：美版俄乌终战计划｜特朗普威胁乌克兰「感恩节前点头」 否则失美支持

英法德安全代表也参与

参与日内瓦会谈的美方代表包括陆军部长德里斯科尔（Daniel Driscoll）、中东问题特使威特科夫（Steven Witkoff）、国务卿鲁比奥（Marco Rubio）等，预计英国、法国和德国的安全官员也将前往。

有参议员向记者透露，鲁比奥曾向他们表示该计划并不是政府的计划，而是俄罗斯提出的「愿望清单」。尽管如此，特朗普仍公开要求乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周四（27日）前签署协议。泽连斯基上周五承认即将面临一个沉重的选择，国家只能在尊严和盟友之间二选其一。

G20和欧盟强烈谴责

在南非举行的G20会议上，二十国集团领导人和欧洲理事会发表联合声明，对特朗普的协议提出质疑，称该计划需要「进一步完善」。声明指出，该计划的部分条款需要与欧盟和北约成员国进行磋商，包括乌克兰加入北约的可能性。

英法德领袖也在G20会议场外进行紧急讨论，并在最终声明里提及乌克兰加入欧盟设定了条件。芬兰前总理桑娜·马林（Sanna Marin）称计划为一场灾难，不仅对乌克兰和乌克兰人民而言如此，对「整个民主世界」也是如此。比利时前首相费尔霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）则评论道欧盟此时需要作出决定，是跟随美国让步的方向，还是捍卫自由的价值观。