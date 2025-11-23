COP30｜气候峰会「加时」一天 化石燃料议题陷僵局

原定周五(21日)在巴西贝伦市闭幕的《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30），因各国代表在化石燃料等议题僵持不下，导致最终协定难产，须延后闭幕进入「加时阶段」。虽然会议目前已经结束，但最终协议并没有提及逐步淘汰化石燃料相关议题。

相关新闻：有片｜COP30展馆突发大火烈燄熊熊 各国代表紧急疏散

巴西在亚马逊城市贝伦主办今年的COP30大会，自本月10日起举行，原定至21日结束。大会主席多拉戈致辞说，缔约方对COP30部分核心议题至今未达共识，在此关键时刻，各方需展现团结精神，推动达成共识，维护《巴黎协定》成果。 尽管大会主席疾呼团结，各国仍在未来使用石油、天然气、煤炭的相关议题出现分歧。

各方对COP30寄予厚望

今年是《巴黎协定》达成十周年。各方对COP30寄予厚望，希望大会成果能为下一个十年的全球气候治理指明方向。本届大会主要议程之一是推动实现去年巴库气候大会（COP29）设立的气候融资目标，即到2035年发达国家每年至少筹集3000亿美元及全球每年至少筹集1.3万亿美元的资金，用于支持发展中国家气候行动。

相关新闻：COP30｜气候峰会 亚马逊雨林城市开幕

这届会议如同过往的COP大会，远远超过预定结束时间。两大阵营在化石燃料议题陷入僵局。消息人士透露，沙特阿拉伯与阿联酋等22国组成的阿拉伯协商集团，在一场闭门会议表明，他们的能源产业属于谈判中的「禁区」。而欧盟委员会负责气候政策的执委胡克斯特拉，则无法接受草案内容。他发声明说：「我们须确保从化石燃料转移到洁净能源是真实的，且写进文本。」

最后，近200个参与国达成共识，通过的正式协议内容包括向受气候变化影响的国家提供更多资金支援，并呼吁各国自愿推动针对气候变化的行动。