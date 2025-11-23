全球鳗鱼濒危研列国际贸易管制 日本饮食业界忧价格飙涨

在日本非常受欢迎的鳗鱼料理，正面临来自全球的保育压力。科学家表示，由于人类过度捞捕，全球的鳗鱼资源持续下降。《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）会议将自明日起在乌兹别克召开，鳗鱼是否纳入保护名录及其贸易规范，将成为CITES会议讨论焦点。欧盟日前向CITES会议提议，将「所有鳗鱼品种」均列入出口管制，此举引发日本业者担忧，若欧盟提案一旦通过，食材价格会因此飙涨。

鳗鱼在日本极受欢迎，但同时也属于濒危物种。日本人食用鳗鱼已有数千年，如今多以串烤方式料理，再刷上酱油与味醂调制的酱汁。现年52岁的业务员高桥（音译）在东京平沼水产餐厅用餐时告诉法新社：「这是一道奢侈的料理，我们通常是在犒赏自己或庆祝时才会享用。」「今天我们这些朋友特地来这里慰劳自己。」

鳗鱼目前正面临濒危灭绝。日本旅游官网

日本当局强烈反对欧盟、巴拿马与洪都拉斯提出的提案：将全球19种鳗鱼全数列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录，从而限制其贸易。相关业者也担忧，食材价格会因此飙涨。

日本去年吃掉6.1万公吨

全球鳗鱼总消费量中，有高达85%在东亚，特别是日本。日本去年吃掉6.1万公吨鳗鱼，其中近四分三依赖进口。

科学家表示，全球鳗鱼资源都在下降，主因是人类活动所造成的水域污染、湿地破坏、水力发电大坝以及捞捕过度等因素。日本鳗（常见于东亚）与美洲鳗均被列入国际自然保育联盟（IUCN）「濒危」名录，欧洲鳗则被列为「极度濒危」。

受过度捞捕影响，全球鳗鱼资源在下降。（示意图）美联社

鳗鱼供应量每年波动较大

由于鳗鱼供应量每年波动较大，日本人愿意承受不断上涨的价格，以延续这项饮食传统。据日本厨师称，一份鳗鱼饭现时售价为5250日圆（约260港元），比15年前的价格升逾一倍。日本消费的鳗鱼几乎全部来自水产养殖，而水产养殖完全依赖捞捕或进口鳗苗。日本鳗苗的捞捕量已降至1960年代水准的不到10%。

如果鳗鱼被列入CITES附录二（乌兹别克会议即将讨论此事），其贸易将受到更严格的监管，需要原产国的出口许可。经营餐厅的日人平沼隆之（音译）说：「这一点令我们非常担忧。」