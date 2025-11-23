Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南非G20｜应对气候变化宣言草案 美未被寻求共识

即时国际
更新时间：09:01 2025-11-23 HKT
发布时间：09:01 2025-11-23 HKT

二十国集团（G20）主要经济体领袖昨日齐聚南非，参加遭美国抵制的峰会，并已就一份宣言草案达成共识。这项草案主要聚焦于气候变化。

相关新闻：南非G20｜美杯葛峰会还要求不发布宣言 东道国拒绝

这次周末峰会举行前，G20代表已在约翰内斯堡就领袖宣言草案达成共识，其中多项重要议题涉及气候变化。

知情人士表示，此次草案在起草过程中未寻求美国共识。据悉，南非规划的4大重点议题中，有3项与气候变化密切相关，包括应对气候灾害、资助绿能转型与确保重要矿产开采能让生产国受益。第4项则是为贫困国家打造更公平的借贷体系。

相关新闻：特朗普拒派人出席南非G20峰会 抗议该国对白人「种族灭绝

草案使用特朗普政府不喜措辞

据指该份宣言草案使用了特朗普政府长期以来所不喜的措辞：强调气候变化的严重性，以及有必要更好地适应气候变化，赞扬旨在促进再生能源发展的雄心勃勃目标，并指出贫困国家背负着沉重的债务负担。美国先前已反对在讨论中提及气候或再生能源，部分其他成员国对此也向来有所保留。

目前尚未清楚为了让各方达成共识，宣言文字内容会作出哪些让步。一名白宫官员以「可耻」来形容这份未经美方同意的领袖宣言草案。

南非总统拉马福萨主持G20峰会揭幕时向与会领袖强调，面对「当今人类所面临的威胁」，必须推动「多边主义」。他表明：「G20强调多边主义的重要价值与意义。」

针对上述宣言草案，拉马福萨在开幕致辞中说：「大多数成员达成压倒性共识，也同意我们一开始就应该通过我们的宣言。」他感谢所有与南非「本着诚意合作，促成值得肯定的G20成果文件」的各国代表团。

特朗普早前声称，因「南非政府逼害白人少数群体」，美国官员不会出席此次G20峰会。但特朗普这项指控已被外界广泛驳斥。

