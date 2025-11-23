Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

孟加拉5.5级地震死亡人数增至10人 周六再现余震 民众现恐慌

即时国际
更新时间：02:13 2025-11-23 HKT
发布时间：02:13 2025-11-23 HKT

孟加拉周五（21日）发生5.5级强烈地震，相隔不足24小时后，于周六（22日）再录得一次余震时。当局最新确认，强震已造成至少10人死亡、数百人受伤。

据法新社报道，灾害管理官员 Ishtiaqe Ahmed 于周六更新灾情时指：「死亡人数已增至10人，另有数以百计民众受伤。」周五的 5.5 级地震于达卡及多个邻近地区均有强烈感受，造成广泛破坏，引发民众恐慌。

气象部门官员 Omar Faruq 表示，周六上午10时36分（香港时间下午4时36分）再录得一次 3.3 级地震，震央位于首都以北的阿舒利亚（Ashulia）。

虽然强震后出现余震属常见现象，但不少孟加拉民众出现恐慌，担心会出现更严重的灾情。住在震央附近的居民 Shahnaj Parvin 表示：「今天又震了一次，我仍然不觉得安全。说不定我们就是下一个受灾点。」她透露，区内已有数十间房屋出现裂缝。她说：「当时我正把孩子的衣服晾起来，突然地就摇起来了。」

在周五强不地震发生时，有达卡居民形容，先看到咖啡杯出现「小涟漪」，接着便是毫无预警的「剧烈摇晃」。「我的椅子和桌子都在猛震，我呆了10至15秒完全反应不来……像坐在船上，被一波又一波巨浪推着。」

当局政府已启动紧急应变中心，调查破坏程度并统筹救援及善后。气象部地震研究中心专家 Rubayet Kabir 指，孟加拉地处活跃断层区，全国1.7亿人口一直面对地震风险。「大型地震后出现小余震属预期之内。虽然过去逾百年未有超大型地震，但孟加拉长期处于脆弱状态。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
18小时前