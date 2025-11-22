Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

解码追凶｜韩剧《Signal》 原型凶杀案告破 负责警：终卸下心头大石

更新时间：18:17 2025-11-22 HKT
南韩知名悬案「新亭洞连环杀人案」因被改编成韩剧《Signal》（《解码追凶》）而广为人知，事隔20年，韩警宣布经对照DNA找到真凶，但真凶10年前已死于癌症。案件真相大白，却无法追究刑责，当年负责侦办此案的警官表示：「感觉压在心头的一块大石头终于卸下了，哪怕只是一点点。」

受害人被性侵勒毙 尸体被米袋包裹弃街

2005年6月及11月，首尔新亭洞住宅区先后发生2宗性侵杀人弃尸案，20多岁与40多岁的女受害人遭勒颈窒息，头戴黑色塑胶袋，被绑在米袋或草席里。警方一度成立40人专案小组，但查了8年仍未能锁定凶手，2013年将案件列为「未破悬案」。

2005年6月，首尔新亭洞一条小巷内发现用米袋包里的女性尸体。 首尔地方警察厅地方调查小组
当年警方大规模调查，始终未能锁定疑凶。 首尔地方警察厅地方调查小组
后来首尔地方警察厅于2016年成立冷案调查组，重新检视此案。随着DNA分析技术发展，警方在2016年和2020年两次委托国立科学搜查研究院重新鉴定证据，结果在2案证物上找到相同的DNA，确定为同一疑犯所为。考虑到犯罪手法、犯罪时间、职业等，警方选定了231,897名调查对象，抽丝剥茧后，将焦点放在当时管理现场大楼的一名管理员郑某，犯罪当时60余岁。

疑凶早于2015年病死 未能受法律制裁

但此人早在2015年就因疾病死亡，且已火化没留下骸骨。警方走访40多间医院，终于找到其生前留下的样本，经鉴定证实DNA与凶案的证据一致。

韩联社电话访问到当初负责此案的刑警尹敬熙，他还有1年多就退休。他语带哽咽地说，可以在退休前确认凶手是谁，心中的重担有稍微放下一些。他也说，对真凶死亡的消息有些遗憾，「无法让他接受法律制裁，也有些真相没办法被揭露」。

