江湖最后一个大嫂｜越南美女供述Telegram买枪、提前租车踩点 闯柬埔寨法院劫囚救夫

11月18日发生柬埔寨柴桢省初级法院发生「劫囚案」，一名越南女子试图劫走即将受审的囚犯，事后涉案女子被捕，因其清秀样貌而受关注，被网民为「江湖最后一个大嫂」。针对此案，当地警方在讯问中获取关键口供，作为劫囚主谋的越南籍阮姓女子详细交代了为「救夫」所作的周密准备，包括租车、购买枪械、踩点并实施脱逃行动。

该案引发巨大关注，尤其是在中文社交平台上迅速爆红。不少网民将其解读为「为爱奋不顾身」，甚至称她为「江湖最后一个大嫂」、「东南亚第一深情」。

相关新闻：越南美女闯柬埔寨法院劫囚 网民：江湖最后一个大嫂︱有片

《柬中时报》引述从警方消息，阮姓女子的丈夫庞万宝（29岁）正是当天被押往法院受审的其中一人。他因涉毒品贩运及非法禁锢等罪名，于今年1月20日被捕，随后被法院羁押候审。

阮姓女子向警方供述，她早在11月14日便向一名柬埔寨男子租下一辆黑色汽车，用作为实施劫囚行动的交通工具。

11月16日，她通过Telegram与一名身份不明的男子联系，在柴桢省巴域市以1500美元（约11680港元）购买了一把K54手枪。

17日，她驾车前往柴桢市，在河边一间旅馆入住一晚，目的在于靠近法院并观察周边环境，为次日行动做最后准备。

相关新闻：江湖最后的大嫂？广西女子被诬蔑在柬劫囚 编撰悲壮人生

案发当天（11月18日）上午，她将汽车停在法院前方，然后徒步进入法院范围内，伺机等待押解丈夫的警车抵达。当发现丈夫被押送至法院时，她立即将K54短枪递给丈夫，示意其用枪威胁押解警员，以便脱逃。随后，她与丈夫及其他5名在押人员一起登车逃离。

被捕后，阮姓女子向警方供认其藏匿枪械的位置，并在事发翌日（19日）带警前往位于林区的藏匿点，警方当场找到一把K54手枪及弹匣（内含7发子弹）。

目前，7名涉案嫌疑人均被移送柴桢省初级法院处理，他们均为越南籍。