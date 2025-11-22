日本动物园30岁泰籍驯象师遭母象踩头 　脸部严重骨折惨死

日本千叶县市原市知名动物园「市原象之国」21日上午惊传死亡意外，一名30岁泰国籍饲育员在清理象舍粪便时，疑似遭亚洲象攻击，送院抢救后仍不治身亡。

相关新闻：南非5星级游猎园大象施袭 创办人兼CEO惨遭踩踏亡

日本千叶县市原象之国饲养多头大象。 市原ぞうの国

《产经新闻》报道，日本警方调查指出，死者萨朗甘·塔万（Sarangam Tawan）21日上午8时25分左右，独自一人在铁制围栏内清洁一头母象的排泄物。其他工作人员却突然听到象鸣声，赶到现场发现萨朗甘倒地不起，额头则有明显外伤，脸部严重骨折，疑似遭到大象攻击。

相关新闻：帮大象冲凉｜西班牙22岁女游泰遭象牙刺伤殒命 新识男友目睹悲剧崩溃

日本千叶县市原象之国饲养多头大象。 市原ぞうの国

一名女同事立即拨打紧急救护电话求救，表示「有一名男子遭到大象踩踏，头部重创昏迷不醒。」萨朗甘送医宣告不治。

日本千叶县市原象之国饲养多头大象。 市原ぞうの国

市原象之国发声明中指出，死者为园内专业驯象师，园方对此深表遗憾，22日为此临时休园一日。市原象之国强调，「今后将彻底改善作业流程，强化安全管理措施，对于造成游客困扰深感抱歉。」