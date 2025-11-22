Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本动物园30岁泰籍驯象师遭母象踩头 　脸部严重骨折惨死

即时国际
更新时间：16:30 2025-11-22 HKT
发布时间：16:30 2025-11-22 HKT

日本千叶县市原市知名动物园「市原象之国」21日上午惊传死亡意外，一名30岁泰国籍饲育员在清理象舍粪便时，疑似遭亚洲象攻击，送院抢救后仍不治身亡。

相关新闻：南非5星级游猎园大象施袭 创办人兼CEO惨遭踩踏亡

日本千叶县市原象之国饲养多头大象。 市原ぞうの国
日本千叶县市原象之国饲养多头大象。 市原ぞうの国

《产经新闻》报道，日本警方调查指出，死者萨朗甘·塔万（Sarangam Tawan）21日上午8时25分左右，独自一人在铁制围栏内清洁一头母象的排泄物。其他工作人员却突然听到象鸣声，赶到现场发现萨朗甘倒地不起，额头则有明显外伤，脸部严重骨折，疑似遭到大象攻击。

相关新闻：帮大象冲凉｜西班牙22岁女游泰遭象牙刺伤殒命 新识男友目睹悲剧崩溃

日本千叶县市原象之国饲养多头大象。 市原ぞうの国
日本千叶县市原象之国饲养多头大象。 市原ぞうの国

一名女同事立即拨打紧急救护电话求救，表示「有一名男子遭到大象踩踏，头部重创昏迷不醒。」萨朗甘送医宣告不治。

日本千叶县市原象之国饲养多头大象。 市原ぞうの国
日本千叶县市原象之国饲养多头大象。 市原ぞうの国

市原象之国发声明中指出，死者为园内专业驯象师，园方对此深表遗憾，22日为此临时休园一日。市原象之国强调，「今后将彻底改善作业流程，强化安全管理措施，对于造成游客困扰深感抱歉。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
18小时前