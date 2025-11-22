日翁误信AI称「月夜茸」可以食用 吃后30分钟狂呕送院

日本和歌山市一名70多岁男子上山采菇后，用手机拍摄野菇的照片，并请AI协助判别「可否食用」，AI研判那是香菇或是平菇，「可以食用」，没想到实际上是有毒的「月夜茸」，老翁进食后中毒住院。

影相问AI中伏

据日媒报道，和歌山市生活保健课指出，该名男性11月3日前往奈良县下北山村山区，采摘了外观酷似秀珍菇和冬菇的野生菇类。隔天他想确认是否可食用，但临时无法联络上植物园等专业机构，于是用手机拍下野菇的照片，交由AI判别。AI系统回复：「这是冬菇或秀珍菇，可以食用。」男子信以为真，随即烹煮食用，不料约30分钟后开始出现呕吐症状，紧急送院，所幸目前已康复出院。

和歌山县立自然博物馆及和歌山市卫生研究所事后检验残余野菇，确认男子误食的实际上是剧毒菇种「月夜茸」（日本脐菇）。专家指出，其外观与可食用菇极为相似，主要特征包括菌褶根部有隆起、菇肉内部多有黑色斑点，但部分个体可能无此特征，增加辨识难度。

最危险的是，月夜茸的毒性成分无法经高温烹煮消除。

无法确认者应守四不原则

对此，和歌山市生活保健课发出严正警告：「透过AI或图鉴自行判断野菇是否可食极为危险。对于无法百分之百确认为食用菇的野生菇类，民众应遵守『不采、不吃、不卖、不送』的四不原则。」