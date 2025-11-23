一周内第2宗校园绑架案 尼日利亚315名师生遭枪手掳走

西非国家尼日利亚中部一所天主教学校遭枪手闯入，校内303名学生与12名教师被掳走，这是一周内第2宗明目张胆的校园绑架案。自从美国总统特朗普威胁若尼日利亚不严厉打击杀害基督徒事件，将采取快速军事行动后，尼日利亚的安全状况便受到高度关注。

尼日利亚基督教协会发言人昨日（22日）证实，事发于尼日州圣玛丽学校（St Mary's School），绑匪在宿舍大楼停留约三个小时，掳走303名年龄介乎8岁到18岁之间的学生，人数几乎占该校629名学生几乎一半。

相关新闻：尼日利亚被指未阻杀基督徒 特朗普威胁采军事行动

特朗普曾威胁对尼日利亚动武

尼日利亚是非洲人口最多的国家，随著国内安全疑虑升高，邻近的卡齐纳州与高原州有关当局已下令所有学校暂时停课，国家教育部也下令关闭全国47所寄宿制中学，以策安全。自从美国总统特朗普（Donald Trump）威胁要对尼日利亚采取军事行动，以回应他所谓的激进伊斯兰分子杀害基督徒的行为以来，该国西部发生了两宗绑架事件和一宗教堂袭击事件，造成两人死亡，数十人被绑架。

尼日州政府关闭许多学校，总统提努布（Bola Tiubu）也取消外访行程，不会前往南非约翰内斯堡参加20国集团（G20）峰会，以处理这场危机。在此之前，枪手曾于17日闯入西北部凯比州一所中学，绑架25名女生。

博科圣地2014年掳300女生轰动一时

2014年，博科圣地（Boko Haram）武装分子在波诺州奇博克绑架近300名女生，其中一些女生遭囚禁数年，尼日利亚至今仍余悸犹存。

圣玛丽学校位于尼日州阿格瓦拉地区的帕皮里。当地天主教会在声明中说，枪手于凌晨1点到3点之间闯入学校，绑走学生、教师以及一名遭射伤的警卫。

部分学生逃脱 军警搜森林

基督教协会在声明中说：「一些学生已经逃脱，由于学校必须关闭，家长开始来学校接回小孩。」基督教协会表示，遭绑人数为315人。尼日州政府表示，该校无视政府的指示，没有因为「被攻击可能性极高」而关闭寄宿学校。

一名不愿具名的联合国消息人士透露，圣玛丽中学的学生可能已被带到邻近卡杜纳州的伯宁瓜里区森林，帮派份子在该区域设有营地。外界预计，策划绑架的帮派份子主要是谋财，但也有迹象显示他们日渐政治化，或与东北部圣战士联盟有联系。

尼日州警方表示，战术部队与军方正在协力寻找这些学生，安全部门正在森林彻底搜索，以期营救遭绑走学生。