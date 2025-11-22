与特朗普决裂 MAGA派旗手格林突宣布辞任众议员 或影响中期选举

美国国会共和党众议员格林（Marjorie Taylor Greene）周五突然宣布辞去国会议员职务，将于明年1月初生效。格林是具有高度影响力的极右派「让美国再次伟大」（MAGA）旗手，曾是总统特朗普的坚定盟友，不过早前与特朗普决裂，特朗普已撤回对她的支持。格林此一惊人之举是「让美国再次伟大」阵营走向分裂的最明显迹象，可能影响明年中期选举的形势。而特朗普则形容格林宣布辞任议员是大好消息。

特朗普：大好消息

格林2020年在乔治亚州当选联邦众议员，并在2024年选举中以超过64%得票率连任。她辞任众议员，将会收窄共和党和民主党在众议院席位的差距至218比213。她在网上发放的长逾10分钟的影片中表示，她「一直被华盛顿特区所鄙视，从未融入其中」。

不想忍受总统发起仇恨选战

格林指，她不希望支持者与家人，必须忍受「由我们曾共同奋战支持的总统发起、充满伤害与仇恨的初选挑战，虽然我奋战并赢得自己的选举，但共和党很可能在中期选举失利。」

她说：「我将会回到我所爱的人身边，让生活如常，并迎接新的道路。我离任的最后一天将会是2026年1月5日。」

在格林辞职的消息传出后，特朗普形容这对国家来说是好消息，非常棒。特朗普被传媒问及格林是否事先告知他时说：「不，没关系，你知道的，但我觉得很棒。我觉得她应该感到高兴。」

遭斥为叛徒 格林：正受威胁

51岁的格林在2020年展开政治生涯后，一直与特朗普关系密切，并成为特朗普MAGA运动的旗手。不过，她近日批评特朗普并未聚焦于他曾承诺要落实的「美国优先」政策，反而过度投入外交议题，她又积极支持公开已故富商淫媒爱斯坦案的所有文件，引发特朗普一再发文对她冷嘲热讽，斥责她是「叛徒」，更扬言撤回对她的所有支持，不会支持她连任。

格林认为，她正遭受一波又一波的威胁。

格林表示：「为那些14岁时遭强奸、贩卖，为权贵利用的美国女性挺身而出，不应让我被曾效命的美国总统称为叛徒且身受威胁。」

