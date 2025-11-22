环球小姐 | 挪威佳丽奇招吸睛 一身三文鱼装成全球焦点

第74届环球小姐决赛周五在泰国曼谷落幕，由曾被当众斥为「笨蛋」的墨西哥佳丽法蒂玛.博什摘得后冠。预赛时，19岁的挪威小姐勒德兰（Leonora Lysglimt-Rødland）凭著大胆又有创意的三文鱼装成功吸引全球目光，迅速在社交媒体爆红，也让她脱颖而出，闯入决赛。

今次环姐赛事赛前爆出不少风波，包括2名评判突然宣布退出，其中一人更指这次选美存在舞弊。而夺得后冠的博什亦曾遭赛事副主席兼总监纳瓦特当众斥责，指她未依规定参与赞助商拍摄活动，并要求她「起立解释」，更一度辱骂对方为「笨蛋」，引发现场混乱，导致多名佳丽一同离场以示抗议。

挪威小姐勒德兰一身三文鱼装惊艳全球观众。法新社

这身三文鱼装的鱼头可以拆开。X@banderaphl

当勒德兰走到伸展台前，她「打开」鱼肚，露出三文鱼骨跟鱼肉，展现三文鱼全身。X@robinsonishyde

墨西哥佳丽法蒂玛.博什摘得环姐后冠。美联社

向挪威海洋文化致敬

除了博什成为焦点外，挪威佳丽勒德兰的三文鱼装也成为热话。她以银色和粉红色为主色调，带有鱼鳞、鱼鳍及模拟三文鱼头部结构的服装，是为了致敬挪威的海洋文化。挪威是全球最大的三文鱼出口国之一，这套服装象征著该国在经济上的自豪与深厚的渔业传统。

当勒德兰走到伸展台尾端时，突然将外层服装掀开，露出一套以三文鱼内层为灵感的半透明连身衣，瞬间让现场观众欢声雷动，引发全球社交平台疯传。她也因这项创意脱颖而出，闯入决赛。

遗传性疾病倡导者

据选美网站PAGEANT Circle指出，勒德兰出身于奥斯陆，今年8月被加冕为挪威小姐，是挪威的政治人物，曾任职挪威选择联盟。她也是体操中舞棒的表演者，该艺术技巧融合了舞蹈、协调性和杂技。

此外，她还是遗传性出血性血管扩张症（Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia，HHT）的倡导者，这是一种遗传性出血性疾病，已经影响了她的家族好几代。