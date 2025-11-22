Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

京都惊现白乌鸦 吸引300万人「朝圣」 网民︰神明使者降临

即时国际
更新时间：16:23 2025-11-22 HKT
发布时间：11:59 2025-11-22 HKT

日本京都早前出现罕见一幕，一只全身雪白乌鸦现身京都市动物园外的电线上，不断啼叫与张望。园方将影片分享到IG与X平台后，短短时间内吸引超过300万人「朝圣」，日本网上更掀起热议，不少人惊呼这是「神明使者降临」，象征著古老传说中的吉兆再度现身人间。

出现机率只有3万分之1

京都市动物园在11月17日把影片上传，指出白色乌鸦并非完全罕见，但在野外几乎3万分之1的机率才会出现。这次被饲育员发现的乌鸦，全身羽毛呈现干净的白色，但眼睛与鸟喙仍保持黑色，因此判断是「部分白化」的白变种，而不是完全白化症的鸟类。由于毛色十分显眼，白色乌鸦往往生存风险较高，也让这段影片更加珍贵。

白色乌鸦罕见现身京都。X@kyotoshidoubut1
白色乌鸦罕见现身京都。X@kyotoshidoubut1
日本信奉神道教的地区认为白色乌鸦象征吉兆。国土交通省松本砂防事务所X
日本信奉神道教的地区认为白色乌鸦象征吉兆。国土交通省松本砂防事务所X
京都市动物园提醒民众若遇见白乌鸦，不要惊扰。维基网站
京都市动物园提醒民众若遇见白乌鸦，不要惊扰。维基网站

影片曝光后，立即成为网上热话，不少日本网民惊呼「太美了」、「一定是神明的使者」、「原来白色乌鸦真的存在」、「这是我第一次见到白乌鸦」、「长这么漂亮，希望牠平安长大」。

网民认为带来吉兆

也有网民指出，日本目前仍有许多信仰神道教的地区，将白色乌鸦视为能带来吉兆的神圣瑞兽，若能遇到白色乌鸦，堪称是超级幸运的奇迹。

园方目前尚未公布牠是否仍在附近出没，但提醒民众若遇见牠，不要惊扰，以免造成不必要的压力。

