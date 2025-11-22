Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大熊出没 | 灰熊袭郊游师生 酿11伤2命危

更新时间：11:24 2025-11-22 HKT
发布时间：11:24 2025-11-22 HKT

加拿大西部卑诗省贝拉库拉（Bella Coola）发生灰熊袭人事件，约20名师生在郊外步道上遭突然窜出的灰熊袭击，造成2人命危、2人重伤，另有7名伤者在现场接受治疗。至于伤人灰熊已逃去无踪，当局正加紧搜捕。

涉事学校停课 警配枪巡逻

遇袭师生来自努哈尔克族（Nuxalk）原住民所营运的阿克萨尔克塔学校（Acwsalcta School）。10岁学童的母亲斯库纳（Veronica Schooner）透露，在遭遇灰熊袭击时有不少人出手抵挡，其中1名男老师状况最严重，由直升机空运送院救治。如今仍有4人在医院治疗。

日本熊出没 | 今年恐不冬眠 近200人遇袭13死 猎人惊讶：完全没脂肪

加拿大有灰熊袭击师生。美联社
加拿大有灰熊袭击师生。美联社
卑诗省政府正搜捕伤人灰熊。路透社
卑诗省政府正搜捕伤人灰熊。路透社
涉事的阿克萨尔克塔学校停课。YouTube
涉事的阿克萨尔克塔学校停课。YouTube

斯库纳说，她的儿子当时离熊非常近，甚至碰到了熊毛，在老师们抵抗灰熊时，使用防熊喷雾反击，有一些学生被防熊喷雾喷洒到。阿克萨尔克塔学校已于21日停课，并提供心理辅导，当地警方则呼吁民众远离步道，警员则配枪巡逻。

设陷阱搜捕灰熊

卑诗省保育服务局范达姆（Kevin Van Damme）督察表示：「在我34年工作经验中，从未见过如此大规模的（熊袭）事件。」卑诗省衞生服务局在声明中说，伤者中有2人危殆，2人情况严重。当局没有透露住院人员年龄，理由是家属要求保护私隐，但据报伤者包括9岁及10岁学童。

事发于Old Trail区域，自然资源保护官员已在当地设置陷阱，并询问目击者以追踪这头熊的踪迹。

范达姆指出，随著冬季来临，灰熊与人类的冲突可能增加，牠们正试图累积足够的脂肪储备来冬眠。
 

