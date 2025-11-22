俄乌战争 | 普京：美版终战方案可为和平奠基 警告若乌拒绝将扩大攻势

俄罗斯总统普京指出，美国提出的方案可能为乌克兰和平协议「奠定基础」，这是他首次证实莫斯科已自美方收到这项终战计划。普京同时警告，若乌克兰拒绝这项提案，俄罗斯将进一步扩大攻势，夺取更多领土。

普京与联邦安全会议常务委员开会时说，俄方已通过与美国政府现有沟通渠道收到该方案的文本。普京表示：「我认为这项计划可能为最终和平协议奠定基础。」他指的是华府提出的28点方案。这项方案纳入莫斯科许多核心诉求，已在乌克兰与欧洲引发疑虑。

普京与联邦安全会议常务委员进行视像会议。美联社

普京首次证实莫斯科已自美方收到终战计划。美联社

普京警告若乌拒绝和平方案，将扩大攻势。美联社

普京表示，俄方已准备好进行和平谈判，这需要对28点新计划的所有细节进行实质性讨论，但美方尚未就该方案具体内容与俄方讨论。在他看来，美方尚未争取到乌方同意该方案，且乌方对该方案持反对态度。

斥乌欧仍抱俄战败幻想

普京说：「显然，乌克兰及其欧洲盟友仍抱有幻想，妄图在战场上让俄罗斯遭受战略性失败。」

他警告，如果乌方拒绝讨论28点新计划，那么俄军必然会在其他关键前线地区，重演拿下库皮扬斯克的那一幕。

俄罗斯军方20日宣布控制乌军在哈尔科夫州的重要据点库皮扬斯克市。

普京表示，在俄美领导人安克雷奇会晤前，双方已就美国总统特朗普提出的乌克兰和平方案进行讨论。在安克雷奇会谈期间，俄罗斯已同意在乌克兰问题解决方案上展现灵活性。但在会谈后美方似乎有所停滞，此举与乌方拒绝接受有关。他认为，这正是新版本，即28点新计划提出的缘由。

俄控制乌逾19%领土

俄罗斯控制的乌克兰领土略超过19%，约11万5500平方公里，较2年前增加1个百分点。

莫斯科希望控制整个顿巴斯，包括顿涅茨克和卢甘斯克，以及整个赫尔松和扎波罗热。

