对手变盟友 | 特朗普白宫晤纽约准市长 气氛融洽承诺合作打击犯罪

美国总统特朗普周五在白宫椭圆形办公室会晤到访的纽约市长当选人马姆达尼（Zohran Mamdani），两人会面气氛融洽，承诺搁置分歧，共商纽约市未来，合作解决全国最大城市的犯罪问题。2人今次「相见欢」，令彼此数月以来的互相攻讦烟消云散。

高举左派理念的马姆达尼本月初从无人知晓成为家喻户晓，他在纽约市长选战中曾与特朗普展开激烈骂战，将共和党籍的特朗普总统比喻为「剥削房客的恶房东」。

华盛顿观察家们原以为今次这场白宫会面应会「火花四射」，事缘马姆达尼自称民主社会主义者，特朗普却形容对方为激进左派疯子及共产主义者，更暗示应将这名乌干达出生的纽约人驱逐出境。

然而，2人在椭圆形办公室的会面出乎意料气氛融洽。特朗普笑容满面地赞扬马姆达尼的历史性胜利，并夸他是「真正希望纽约再次伟大的人」。

马姆达尼则以「富有成效」形容今次会面，并谈到彼此对于美国金融中心与最大城市纽约的「共同欣赏与热爱」。

特朗普：考虑搬回纽约

特朗普表示，他乐于搁置党派分歧，「马姆达尼做得越好，我就越快乐」。

有记者问特朗普是否会考虑搬回出生地，由马姆达尼掌管。特朗普说：「会，我愿意，尤其是在会面之后。」

34岁的马姆达尼与79岁的特朗普皆来自纽约市皇后区，同是政坛高手，但风格截然不同。特朗普以夸张的言辞与抱怨为卖点，马姆达尼则强调经济负担能力与社会包容。他们今次会面曾被视为意识形态、不同世代和个人恩怨的碰撞，而非仅仅是一场礼貌性拜访。

马姆达尼：期待与特朗普合作

前往椭圆形办公室拜会特朗普往往会遭到埋伏，乌克兰总统泽连斯基就深尝苦果，他曾在白宫遭到特朗普与副总统万斯公开训斥。

政治分析家曾警告特朗普和马姆达尼的会面，恐会重蹈泽连斯基覆辙。事缘数周以来，2人唇枪舌剑，特朗普威胁要让这名政坛新星未来的日子不好过。

不过，特朗普最终展现对于马姆达尼的支持。他甚至告诉记者，这位年轻的政治家称他为「暴君」也「没关系」。特朗普态度和缓地说，「我被骂得比暴君还难听，所以这不算什么侮辱，也许我们开始合作之后，他会改变主意。」

盼成为真正伟大市长

马姆达尼则指出，许多纽约人在2024年总统大选中支持特朗普，「正是因为他关注生活成本问题，我期待与他合作，将生活成本变得可以负担」。

特朗普先前除嘲笑马姆达尼的南亚裔名字外，还威胁要删减联邦拨款，甚至动用国民警卫军，他曾用这套方法对付其他民主党执政的城市。

不过2人今次会晤完全没有以往互相放话的狠劲，相反特朗普希望马姆达尼能成为「一位真正伟大的市长」。