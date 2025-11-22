恐怖恶作剧  土耳其15岁木工学徒遭同事脱裤注入高压气致爆肠亡

土耳其尚勒乌尔法省博佐瓦镇近日爆出骇人职场悲剧，一名年仅15岁的木工学徒肯迪尔奇（Muhammed Kendirci）遭同事以所谓「恶作剧」方式残酷对待，遭高压气体由肛门注入体内，引致肠道爆裂。少年经抢救5日后，于本月19日伤重不治，事件震惊当地。

专家：压缩空气可瞬间致命

当地媒体报道，事发时肯迪尔奇遭两名同事「伏击」，其中一人阿克索伊（Habib Aksoy）先将他制伏并绑住双手，再强行脱去裤子，另一人则把木工坊内使用的压缩机气管，对准其肛门喷射高压气体，造成致命内伤。救护人员到场时他已命危，先后被送往多家医院抢救，最终于大学医院加护病房不治。

医生指出，少年肠道撕裂、内脏严重受创，伤势「灾难性」，最终难以挽回。死者家属悲痛欲绝，要求彻查真相。

警方事后拘捕涉案者阿克索伊，他最初获准司法监管，但在检察官上诉后决定被推翻，现已还押候审，等待正式审讯。

全球曾多次发生类似惨案

这并非首次发生同类悲剧。巴西曾有17岁洗车工人韦斯纳·达席尔瓦（Wesner Moreira da Silva）遭同事以高压气管从后方喷射，最终肠道爆裂死亡，两名涉案男子被判监12年。印度亦在2023年发生一宗16岁男孩遭工友用压缩气软管插入直肠致死的案件。

专家警告，高压空气能在瞬间撕裂人体内脏，造成致命内出血，绝非「讲玩」。

土耳其司法部表示，将严惩涉案人士，并检视工坊安全管理制度，以免悲剧再度发生。