史上最贵漫画 | 超人1939年首期漫画拍卖 逾7000万天价成交刷新纪录

一本于1939年出版的《超人》第一期（Superman #1）初版漫画，被誉为漫画收藏界极品，日前以912万美元（7080万港元）拍卖价成交，成为史上最贵的漫画书，比先前的漫画拍卖最高成交纪录，还要多出超过300万美元（2329万港元）。

美国全国广播公司新闻网（NBC News）报道，这本漫画周四（20日）以912万美元成交，刷新漫画的最高成交纪录。

相关新闻：

美3兄弟亡母遗物发现86年前首期《超人》漫画 估值逾$4,600万天价

漫画书况认证机构给予这本漫画9分评分。HeritageAuctions

《超人》第一期为「漫画收藏的极品」。美联社

3兄弟亡母遗物 去年圣诞发现

负责拍卖的传统拍卖公司（Heritage Auctions）指出，《超人》第一期为「漫画收藏的极品」。

这本珍贵漫画是美国加州北部一个家庭的3兄弟于去年圣诞节，在母亲去世后清理遗物时发现，位置是在三藩市房子阁楼的一个箱子内。

保存良好 获9分鉴定

这本漫画能高价售出，也是因为保存状况相当良好，漫画书况认证机构「鉴定保证公司」（Certified Guaranty Company）对它给出评价9分，而最高分为10分。