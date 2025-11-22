中美关系缓和 美拟放行辉达H200晶片输华

路透社引述多名知情人士报道，由于中美关系趋于缓和，特朗普政府正考虑批准辉达（Nvidia）向中国销售H200人工智能（AI）晶片，这可能为美国先进技术对中国输出带来新的可能性。根据华盛顿自2022年起实施的出口管制，相关晶片出口到中国必须获得许可证批准。如果允许出口，将成为这家全球市值最高公司的重大胜利。

性能是H20晶片2倍

H200晶片比其前代的H100拥有更多内存空间，能够更快速处理资料，性能是H20晶片的2倍，具备更强效能，能用来训练大型语言模型、生成文字图片或进行各类预测。

传美考虑放行辉达AI晶片输华。路透社

辉达行政总裁黄仁勋早前获邀到白宫，与特朗普及到访的沙特阿拉伯王储小萨勒曼同场。法新社

黄仁勋一直积极游说特朗普政府，要求放宽出口AI晶片限制。美联社

据悉特朗普团队近日已就向中国出口H200晶片展开内部讨论。由于该议题高度敏感，他们要求匿名。消息人士指出，负责美国出口管制的商务部正在审查禁止相关晶片销往中国的政策，但也强调，计划仍可能有变。白宫与商务部暂时未有评论。但白宫再次强调，政府会确保美国科技领导地位不受威胁，也会维持国安优先。

预示美对华政策将更友善

路透社形容，美国总统特朗普与中国国家主席习近平上月在南韩釜山达成贸易和科技战停战协议后，两国关系出现缓和迹象，而出口H200晶片可能性预示美国的对华政策将会更友善。

然而，华府对中国的强硬派担忧，更先进的AI晶片若出口至中国，恐协助中国大幅提升军力，这正是前拜登政府对这类出口设限的主要原因。

辉达并未正面回应审查细节，但坦言现行规范让公司无法在中国推出具竞争力的AI资料中心晶片，导致庞大的市场被其他快速崛起的国际对手瓜分。

黄仁勋一直游说放宽出口限制

辉达行政总裁黄仁勋一直积极游说特朗普政府，要求放宽出口限制。该公司表示，这些限制令其被迫退出全球最大的半导体市场。如果H200晶片获准出口，意味著美国大幅放松旨在遏制中国人工智能实力的贸易管控措施。

这一举措也可能为了满足北京方面的核心诉求之一。中方此前多次抗议华盛顿对先进晶片及其制造设备实施出口限制。

值得注意的是，黄仁勋日前获邀至白宫，与到访的沙特阿拉伯王储小萨勒曼同场。特朗普曾公开形容黄仁勋是个「很棒的人（great guy）」，也让外界更加关注美方是否会在晶片输中政策上进一步放宽。

