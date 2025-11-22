Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美版俄乌终战计划｜特朗普威胁乌克兰「感恩节前点头」 否则失美支持

即时国际
更新时间：06:17 2025-11-22 HKT
发布时间：06:17 2025-11-22 HKT

美国总统特朗普连日高调推动华府提出的乌俄和平方案，并于本周明言，乌克兰总统泽连斯基「必须批准」该方案，否则基辅恐失去美国支持。美媒周五（11月21日）更引述消息称，白宫正向乌方施压，要其在感恩节前（11月28日）签署协议。

泽连斯基罕见深夜发声：乌克兰面临战时以来最艰难时刻

特朗普向霍士新闻电台表示，下周四是「合适」的共识期限。他说：「我有过很多最后期限……但我们认为周四是合适的时间。」他并警告，乌军正持续失地，「将在短时间内落败」。他其后在白宫向记者表示，泽连斯基必须批准计划，认为对方在某个时候，「总要同意一些一直不接受的事情」。

美国总统特朗普连日高调推动华府提出的乌俄和平方案，并于本周明言，乌克兰总统泽连斯基「必须批准」该方案，否则基辅恐失去美国支持。美联社
美国总统特朗普连日高调推动华府提出的乌俄和平方案，并于本周明言，乌克兰总统泽连斯基「必须批准」该方案，否则基辅恐失去美国支持。美联社
俄罗斯总统普京周五透露，莫斯科手上已持有特朗普的和平计划文本，并指「可能成为乌克兰最终解决方案的基础」。法新社
俄罗斯总统普京周五透露，莫斯科手上已持有特朗普的和平计划文本，并指「可能成为乌克兰最终解决方案的基础」。法新社
泽连斯基向全国发表重要谈话，称目前是乌克兰「最困难的时刻之一」。乌总统办公室
泽连斯基向全国发表重要谈话，称目前是乌克兰「最困难的时刻之一」。乌总统办公室

美方28点和平方案曝光　乌官员：与俄方要求如出一辙

据乌克兰官员披露，美国新提出的28点和平框架，多项内容与莫斯科长年立场极其接近，包括：

  • 乌克兰需作出领土让步，放弃东部顿巴斯领土；
  • 限制乌军人数在60万以内；
  • 不得加入北约。

据报如果乌方不同意方案，华府会停止向基辅供应武器和分享情报，此举在基辅方面引起强烈不安。特朗普则指责乌克兰行动「太慢」，并形容战况「惨烈」，声称俄乌双方每周损失约「六、七千名士兵」，上月更有「二万五千人阵亡」，称自二战以来未见。

面对突如其来的外交压力，泽连斯基向全国发表重要谈话，称目前是乌克兰「最困难的时刻之一」。他未直接点名美方方案，但语气沉重地警告：「乌克兰或将面临极其困难的选择——要么失去尊严，要么冒着失去关键伙伴的风险。要么接受28项艰难条款，要么迎来最严酷的冬天。」

他说，乌方将在「国家利益」的基础上，与华府保持冷静、建设性的对话，强调不会出卖乌克兰利益，他会提出替代方案。

普京：俄方已收到特朗普方案文本　料可作最终协议基础

俄罗斯总统普京周五透露，莫斯科手上已持有特朗普的和平计划文本，并指「可能成为乌克兰最终解决方案的基础」。

此言令外界怀疑，美国方案是否已在未与基辅充分协调下，先向莫斯科递交。

分析：美乌关系面临开战以来最大压力

特朗普政府的新方案，加上「感恩节最后期限」，被视为美国首次明确向乌克兰施压，要求其在战场之外作重大政治让步。

欧美外交圈普遍认为，乌克兰正陷于两难：

  1. 拒绝方案可能失去美国军援与外交支持；
  2. 接受方案意味着乌克兰需吞下领土丧失与国家尊严受损。

随着冬季能源设施再受俄军猛烈攻击，基辅政府正迎来开战以来最复杂、最危险的抉择时刻。

 

