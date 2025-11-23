禽流感｜美国现人类感染H5N5死亡个案 属全球首例

美国出现全球首宗人类感染禽流感（Avian Influenza）「H5N5」死亡个案。华盛顿州卫生官员21日证实，该州一名年长者因感染罕见的H5N5型禽流感病毒株死亡，据信是全球首例。

综合美媒报道，个案为居住于华盛顿州格雷斯港郡的高龄民众，患有慢性疾病，于今年11月初住院治疗，并于11月21日不幸过世。州政府在其后院饲养的家禽环境中检出禽流感病毒，最可能的感染来源为家禽本身、其饲养环境或可能受野鸟污染之场所。曾接触该后院禽鸟及环境者目前均列入健康监测；截至目前，无其他密切接触者检测阳性，亦无人传人迹象。

饲养后院家禽兼曾接触野鸟

报道指。患者在其家中饲养混合品种的后院家禽，并且在感染前曾接触野鸟。据悉，他的家禽群中有2只鸟数周前死于不明疾病。卫生官员推测，家禽或野鸟「最有可能」是病毒暴露的来源。

华盛顿州公共卫生兽医利普顿（Beth Lipton）博士强调，尽管这是首次在人类身上发现H5N5，但它「不是一种新病毒株或全新的病毒」。

并非新病毒 未见人传人

官方与美国疾病管制与预防中心（CDC）均向公众保证，公众面临的风险仍然很低。目前，没有证据显示病毒存在人传人，所有与患者有接触的人员追踪及症状检测结果均为阴性。

以往全球可追溯的人类禽流感病例，几乎都感染了H5N1病毒株。H5N1传人在美国也更为常见（但仍属罕见），自2022年疫情爆发以来，已在野鸟、家禽、甚至奶牛中持续存在，并偶尔传染给人类。

自2022年1月以来，美国已记录71例人类感染H5型禽流感病例，其中路易斯安那州的1名患者不幸死亡。大多数病例症状轻微。

虽然目前没有证据显示H5N5在人类体内的传染性或致病性较H5N1更强，但专家们认为，2种病毒株在表面蛋白质上的差异，以及这次传人个案，再次提醒了人们禽流感病毒进化具有「不可预测性」，必须保持高度警惕。