网球│黄泽林0：2不敌基亚 止步4强仍创个人巡回赛最佳纪录

香港网球一哥黄泽林周六（1日）继续出战洛斯卡沃斯网球赛，在凖决赛以盘数0:2不敌21岁法国球手基亚（Arthur Gea），止步4强。

0:2不敌21岁法国球手

继黄泽林周五淘汰美国球手布禄斯比（Jenson Brooksby）杀入4强，其即时排名已首次跻身前100位，升至90名。今场凖决赛面对排名127位的基亚，这位年轻的法国球手实力不容小觑，在8强爆冷淘汰3号种子、南美一哥塞伦多洛（Francisco Cerundolo）。

今日开赛前段基亚状态相当好，面对底线对拉的多拍相持展现出耐性，而港将尝试打出靠边线的角度可惜多次出界，一度落后4：1，对手状态骤降，第7局开出3个发球双误（double faults），黄泽林奋起直追保发3局破发1局追平5：5；最终双方抢七下首盘由基亚胜出（9：7）。

次局基亚乘胜追击，以6：3再下一盘，总盘数2：0夺得胜利。黄泽林遗憾4强止步。