中国香港女⼦棍网球代表队⽇前在波兰完成 2026 世界女⼦棍网球锦标赛第⼆级别 (World Lacrosse Women’s Championship Dll) 全部赛事。港队于⼀周内密集赛程中先后与多⽀欧洲及美洲劲旅交⼿，在七场比赛中取得四胜三负，除了展现团队韧性，更透过多场势均⼒敌的硬仗累积宝贵经验，为未来国际赛事及 10 ⽉举⾏的亚太区六⼈制棍网球锦标赛做好准备。

香港女子棍网球队在今仗获益良多。图片由公开提供

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港队于分组赛先后击败瑞⼠及挪威，并与墨⻄哥、意⼤利及主办国波兰激战。其中对波兰⼀仗战⾄加时惜败，最终以⼩组第四名转战排名赛。进入排名赛后，港队展现强⼤⼼理质素。⾯对拉脱维亚⼀度落后３球，球队于下半场展开绝地反击，最后⼀节凭 Karina Harrison 独取３球⼀助攻，带领港队打出 5：1 攻势；全场攻入四球并当选 MVP 的邓伊婷亦有出⾊演出，协助港队以 11：9 反胜对⼿。

最后⼀场第 5 名排名赛对⻄班牙同样战况激烈，双⽅比分⼀直紧咬，并多次互换领先。战⾄最后 30 秒，攻击主⼒邓伊婷吸引三名防守球员后妙传予无⼈看管的李坤瑜，后者把握机会攻入致胜⼀球，助港队以 9：8 ⼒克⻄班牙，为今届世界赛画上圆满句号，⽽许嘉希则获选为该场比赛最有价值球员（MVP）。

女⼦队主教练林颖怡表⽰ ，球队能够于整个密集赛程中，在多场实⼒接近的比赛取得胜利，反映各个岗位都有稳定发挥 ： 「无论是前线在逆境下组织进攻、中场积极争夺控球，抑或后防的拦截及⾨将多次关键扑救，都展现出良好的团队合作及执⾏⼒。」她认为，由于香港本地较少有与实⼒相若队伍交⼿的机会， 今次世界赛正好让球队了解到与⾼⽔平对⼿对战时所需具备的能⼒： 「如何提升阅读比赛能⼒、掌控比赛节奏，以及在整场比赛保持⾼度专注，都是球队未来需要持续努⼒的重要课题。」

港队队⻑史卓妍形容，今次世界赛犹如⼀次「过⼭⾞之旅」 ： 「分组赛初段先后不敌墨⻄哥及意⼤利， 令球队未能达成赛前以⼩组前列晋级的⽬标，当时⼤家难免感到失望。 」她认为球队并没有因此气馁 ，反⽽从失利中迅速调整⼼态。 尤其分组赛最后⼀场对波兰于加时落败，虽然遗憾，却让球队深刻体会到如何处理关键时刻的压⼒，她表⽰： 「正因为有了那场比赛的经验，我们在对⻄班牙时，即使最后时刻形势紧张，⼤家依然能够保持冷静，耐⼼执⾏战术，最终成功把握机会取得胜利。」

展望未来，史卓妍表⽰，⼗⼈赛与六⼈赛在节奏及战术要求上截然不同，⼗⼈赛更著重整体攻守部署及团队配合。 她希望球队能够把今次世界赛累积的战术执⾏能⼒、 临场应变能⼒，以及队友之间建立的默契与沟通带回六⼈赛，继续提升整体实⼒，并期望于今年 10 ⽉举⾏的亚太区六⼈制棍网球锦标赛再创佳绩。

经历七场⾼强度世界级赛事后，港队不仅收获宝贵的国际赛经验，更从⼀次次逆境与硬仗中累积信⼼。球队将总结今次世界赛所得，持续提升技术与战术⽔平，朝着未来更⾼的国际舞台迈进。

女⼦棍网球世锦赛｜港队战绩

分组赛成绩：

W 瑞⼠ 11-3

L 墨⻄哥 6-8

L 意⼤利 4-10

W 挪威 15-4

L 波兰 7-8



5-8 名排名赛成绩：

W 拉脱维亚 11-9



第 5 名名排名赛成绩：

W ⻄班牙 9-8