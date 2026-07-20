世界剑击锦标赛2026｜全面观赛手册 大势分析+赛程+焦点赛事 （附购票链接）

FIE世界剑击锦标赛首次落户香港，将于本月22日起一连9日在亚洲国际博览馆上演，将有来自114个国家或地区共1457名剑手来港参加个人赛及团体赛。头3日（7月22至24日）率先进行个人资格赛；25至27日就上演各项个人赛正赛；28至30日就打团体赛。港队以往于世锦赛曾夺1金4铜，今届在张家朗、蔡俊彦等星将领衔于主场出击，期望取得更骄人成绩。

赛事大势分析及港队机会

世界剑击锦标赛2026

赛期：7月22-30日

地点：亚洲国际博览馆

购票及入场资讯：

1号展馆（座位区）：票价由$200至$1,500不等。

2号展馆（企位区）：门票售价为$150（仅限首三日资格赛）。

门票已于 Klook 平台公开发售（https://www.klook.com ）

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1、个人赛资格赛（7月22-24日）

男花、女重个人资格赛 - 7月22日

男重、女佩个人资格赛 - 7月23日

男佩、女花个人资格赛 - 7月24日

2、个人赛正赛（7月25-27日）

男花、女重个人赛 - 7月25日

男重、女佩个人赛 - 7月26日

男佩、女花个人赛 - 7月27日

3、团体赛（7月28-30日）

男花、女重团队赛 - 7月28日

男重、女佩团队赛 - 7月29日

男佩、女花团队赛 - 7月30日

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赛事大势分析

比赛日期：22/07（资格赛）、25/07（正赛）

参赛人数：172人（来自60个国家/地区）

参赛港将：蔡俊彦、张家朗、何承谦、梁千雨

其他焦点选手：保路达捷夫(俄罗斯)、马治 (意大利)、饭村一辉（日本）

赛事分析：

男子花剑队是港队在今届世锦赛的奖牌希望，FIE的预告文章也睇好队中两位「大佬」蔡俊彦（Ryan）及张家朗，两人甚至有机会在亚博主场齐上颁奖台。「世二」Ryan去年历史性成为世界冠军，他希望放开卫冕包袱尽力去拼；两届奥运金牌得主家朗曾于2022年拿过世锦赛铜牌，在他的「愿望清单」只欠世界冠军这头衔，他说过希望在主场打出「对得起自己」的表现。两位港将的「拦路虎」包括俄罗斯「世一」保路达捷夫（Kirill Borodachev）、2024巴黎奥运银牌、意大利名将马治（Filippo Macchi）及日本的饭村一辉，他们在今季FIE世巡赛先后夺冠，实力不容忽视。

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比赛日期：28/07

参赛队伍：35队

港队名单：蔡俊彦、张家朗、何承谦、梁千雨（世界排名第3位)

其他焦点队伍：意大利(世界排名第1位)、美国(世界排名第2位）

赛事分析：

2023年世界锦标赛，香港男子花剑队取得铜牌，历史性首次登上世锦赛颁奖台，当时的功臣是Ryan、家朗及师弟梁千雨，今次加入应届世少冠军何承谦，实力有增无减。港队在今季FIE世界杯连夺3站奖牌，包括1月巴黎站金牌、4月开罗站银牌及5月土耳其铜牌，对手跟世锦赛相若，加上在上月亚锦赛夺银振奋士气，团体世界排名又升至新高的第3位，今次世锦赛可避开世一兼应届欧锦赛男团冠军意大利，4强预料会对美国。港队在今季世界杯曾三度击败美国，若一切顺利，有不俗机会杀入决赛。

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比赛日期：22/07（资格赛）、25/07（正赛）

参赛人数：189人（来自73个国家/地区）

参赛港将：佘缮妡、朱嘉望、陈渭泠、吴海谛

其他焦点选手：莉希丝（爱沙尼亚）、梅哈莉（匈牙利）、宋世拉（南韩）

赛事分析：

世界排名第13位的港将佘缮妡（Kaylin），可豁免出战首天的资格赛，直入25号的正赛。她今季因身体不适及跟教练需时磨合，经历高低，幸上月于亚洲锦标赛终有突破夺得银牌，打下强心针。Kaylin于世锦赛的最佳成绩是16强，但今次有主场之利，她期望自己能发挥稳定、「将自己所有的打出来」。而赛事夺冠热门是爱沙尼亚的世一莉希丝Katrina Lehis，她刚夺欧锦赛冠军；佘佘的美国圣母大学师妹、匈牙利好手梅哈莉Eszter Muhari，今季勇夺5面FIE世巡赛奖牌。此外，32岁的南韩老将、2022世锦赛冠军及上届铜牌宋世拉，实力亦不容忽视。

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比赛日期：28/07

参赛队伍：36队

港队名单：佘缮妡、朱嘉望、陈渭泠、吴海谛（世界排名第13位)

其他焦点队伍：南韩（世界排名第1位）、法国（世界排名第2位）、美国（世界排名第3位）

赛事分析：

上月印度亚洲锦标赛，以宋世拉为首的南韩重剑队如愿夺得女团冠军，她们在世锦赛的团体赛往绩也十分亮丽，对上三届都夺得奖牌，包括2022年的金牌、2023年及上年的铜牌，今届被一致看好；世界排名第2、以卫冕身份出战的法国队，希望在香港世锦赛能一扫今季世界杯团体赛全食白果的颓风。除了上述两队，2024年巴黎奥运女团金牌的意大利队、世界排名第3的美国队，甚至是中国国家队都是有力的竞争者。当中国家队以往3次在亚洲举办的世锦赛都有团体赛奖牌进账，包括1999年首尔、2008年北京、2018年无锡，今次或可延续走势。

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女重代表朱嘉望（左起）、佘缮妡、陈渭泠及吴海谛。徐嘉华摄

女子重剑队，右起佘缮妡佘缮妡、朱嘉望、陈渭泠、吴海谛。香港剑总图

世大运封后的佘缮妡将领衔女重港队。摄影：魏国谦

港队女重代表陈渭泠（左起）、佘缮妡、朱嘉望、吴海谛。香港剑总图片

比赛日期：23/07（资格赛）、26/07（正赛）

参赛人数：236人（来自84个国家/地区）

参赛港将：方凯申、吴浩天、何玮桁、刘昊峰

其他焦点选手：艾沙特（Mohamed Elsayed）（埃及）、加纳虹辉（日本）

赛事分析：

2024年巴黎奥运铜牌得主、来自埃及的艾沙特（Mohamed Elsayed）是今季最炙手可热的男重剑手，他夺得今季最多的FIE世巡赛奖牌，包括温哥华世界杯、伯恩世界杯及非洲锦标赛的金牌，还有阿斯塔纳及海登海姆两站铜牌。然而这位23岁「世二」剑手从未拿过世锦赛奖牌，大家看好他有力在香港为埃及剑击缔造历史；至于「世一」加纳虹辉不但是世锦赛卫冕冠军，亦是巴黎奥运金牌得主，若他能成功卫冕，将为世界男重剑坛写下新里程碑。香港4位男重代表要先在资格赛争取正赛资格，希望主场寻求突破自己个人最佳成绩。

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比赛日期：29/07

参赛队伍：48队

港队名单：方凯申、吴浩天、何玮桁、刘昊峰（世界排名第12位)

其他焦点队伍：法国（世界排名第1位）、瑞士（世界排名第2位）、日本（世界排名第4位）

赛事分析：

世界排名第1的法国队在上届世锦赛只取得殿军，经历今季稳定的表现，包括赢得2站世界杯团体赛金牌以及欧洲锦标赛银牌后，矢志要平反去年失牌的尴尬成绩。不过他们要完成任务并不简单，皆因世界排名第2的瑞士队，今季世界杯团体赛同样成绩亮丽，他们赢得3站世界杯团体赛金牌，只在今年欧锦赛空手而回，香港站也是其正名的一场角力；另边厢的亚洲势力日本将以卫冕身份出战，而东道主香港队在上月的亚锦赛团体赛表现出众，在8强胜国家队，虽然在4强不敌日本，但铜牌战赢南韩夺铜，他们期望藉主场再打出漂亮一仗。

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香港男子重剑队成员包括方凯申（左起）、吴浩天、何玮桁及刘昊峰。徐嘉华摄

香港男子重剑队成员包括方凯申（左起）、吴浩天、何玮桁及刘昊峰。徐嘉华摄

比赛日期：23/07（资格赛）、26/07（正赛）

参赛人数：140人（来自49个国家/地区）

参赛港将：薛雅齐、朱咏翘、刘绮程、梁洛文

其他焦点选手：艾歌妮云（Yana Egorian）（俄罗斯）、米希露娃（Alina Mikhailova）（俄罗斯）、江村美咲（日本）

赛事分析：

俄罗斯女佩老将艾歌妮云（Yana Egorian）去年以31岁之龄夺得世界冠军时，成为女佩最年长的世界个人赛冠军，今年继续成为夺标热门。她今季四度登上国际舞台的颁奖台，包括仁川大奖赛金牌及欧锦赛银牌。最强对手有同样来自俄国、世界排名第5的米希露娃（Alina Mikhailova），她今季连夺突尼斯及塔什干两站世界杯冠军。亚洲剑手中，以日本的两届世界冠军（2022及2023年）江村美咲最具威胁，世界排名第10的她在上月的印度亚洲锦标赛中，爆冷于16强以14:15不敌世界排名39位的港将薛雅齐，后者因此信心大增，有助今次世锦赛的发挥。

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女佩代表包括薛雅齐（左起）、朱咏翘、刘绮程及梁洛文。徐嘉华摄

比赛日期：29/07

参赛队伍：30队

港队名单：薛雅齐、朱咏翘、刘绮程、梁洛文（世界排名第16位)

其他焦点队伍：法国（世界排名第1位）、南韩（世界排名第2位）、匈牙利（世界排名第4位）

赛事分析：

上述3队焦点队伍正是去年世锦赛女佩团体赛的冠、亚、季军，世界排名第一的法国队今季赢了2站世界杯，包括盐湖城站及雅典站，只是近期举行的欧锦赛中，她们以东道主身份在决赛负俄罗斯；「世二」的南韩队在上月亚锦赛团体赛夺冠，而匈牙利曾夺2022及2023年世锦赛冠军，这两队同被视为奖牌大热。至于香港女佩队的目标，就是团结一致求突破，在经历上月亚锦赛团体赛8强只以3分之微不敌世界第7的国家队，最终以第5名完赛后，今次期望在主场打出惊喜一仗。

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比赛日期：24/07（资格赛）、27/07（正赛）

参赛人数：168人（来自58个国家/地区）

参赛港将：陈乐熹、何柏霖、何思朗、李俊林

其他焦点选手：吴尚旭（南韩）、派斯兄弟：沙巴堤安派斯（Sebastien Patrice）（法国）、尚菲腊派斯（Jean-Philippe Patrice）（法国）

赛事分析：

去年11月在启德体艺馆举行的全运会剑击赛，现世界排名86位的何思朗夺个人赛银牌，对于主场战世锦赛，思朗表示不想太多全运会奖牌的事，最重要「做到最好，减少失误，将自己优势打出来」。海外剑手中，29岁的南韩吴尚旭是巴黎奥运及亚运金牌得主，2019年曾夺「世界冠军」，事隔7年，他凭今季3冠在手包括上月亚锦赛金牌，以实力证明宝刀未老；但夺冠之路荆棘丛生，法国派斯兄弟沙巴堤安派斯（Sebastien Patrice）及尚菲腊派斯（Jean-Philippe Patrice）亦誓要一尝世界冠军滋味，细佬沙巴堤安是现任「世一」，哥哥是应届欧锦赛冠军兼上届世锦赛银牌得主，这股兄弟势力锐不可当。

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男子佩剑成员包括陈乐熹（右起）、何柏霖、何思朗及李俊林。徐嘉华摄

比赛日期：30/07

参赛队伍：35队

港队名单：陈乐熹、何柏霖、何思朗、李俊林

其他焦点队伍：南韩（世界排名第1位）、法国（世界排名第2位）

赛事分析：

应届奥运男佩团体金牌队伍的南韩队被寄予金牌厚望，他们曾于2012、2020及2024年三度踏上奥运的冠军台阶，上届世锦赛意外地失落个人赛及团体赛奖牌，可以想像他们极之渴望在世锦赛这舞台再次显示其「世一」实力，事实上，南韩队在今季重整旗鼓，曾赢得两站世界杯团体赛冠军，亦是应届亚锦赛男团金牌组合。法国队有派斯兄弟坐阵，虽然在近期的欧锦赛只取得男团铜牌，但今季世巡赛夺3站世界杯冠军，没人敢看轻这一队。

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比赛日期：24/07（资格赛）、27/07（正赛）

参赛人数：132人（来自51个国家/地区）

参赛港将：陈诺思、郑晓为、梁雅蕾、梁殷侨*

其他焦点选手：芭天妮（Martina Batini）（意大利）、菲亚域度（Martina Favaretto）（意大利）

赛事分析：

世界排名19位的陈诺思（Daphne），上月在亚锦赛夺女花个人赛铜牌，成为历来第一位于此赛取得奖牌的港将，她表示期望将这份『运气』带给队友，在主场的世锦赛争取好表现。而年仅15岁的学生剑手梁殷侨将继亚锦赛后，再代替膝伤未愈的师姐符妤名上战场，第一次出战成人组世锦赛；至于争冠的热门剑手有意大利「世一」芭天妮（Martina Batini）、「世二」菲亚域度（Martina Favaretto）（意大利）及世界第5的艾域高（Arianna Errigo）（意大利），芭天妮年届37岁仍能在今季世巡赛三夺冠军，24岁的师妹菲亚域度同样在今季有三冠在手，可见她们状态勇锐，有力再上世锦赛奖台。

*梁殷侨代替膝伤未愈的符妤名出赛

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年仅15岁的梁殷侨继上月亚锦赛后，再次代替膝伤未愈的符妤名出战世界锦标赛。资料图片

比赛日期：30/07

参赛队伍：27队

港队名单：陈诺思、郑晓为、梁雅蕾、梁殷侨*（世界排名第16位)

其他焦点队伍：意大利（世界排名第1位）、美国（世界排名第2位）

赛事分析：

个人赛世界排名头6位中，有4位来自意大利，她们在今季世巡赛横扫所有5面团体赛金牌，还有欧锦赛的团体赛冠军，被视为今届世锦赛的女花团体赛金牌大热门，队中38岁名将艾域高拥有10面世锦赛金牌，其中8面来自团体赛，是意军队内的定心丸。拦路虎包括「世二」美国队，此队是应届奥运团体赛冠军以及世界冠军，不过其队中32岁主力、世界排名第4的两届奥运金牌得主姬花（Lee Kiefer）因怀孕将缺席香港世锦赛，会否影响美国队的表现成疑，不过队中17岁的美籍华裔剑手刘婕琳曾于去年初香港站世界杯夺个人赛冠军，这股美国新势力值得留意。

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女子花剑队成员有陈诺思（右一）、郑晓为（右三）及梁雅蕾（左一），原本参赛的符妤名（右二）因膝伤未愈由小师妹梁殷侨代替出战。徐嘉华摄

1金：蔡俊彦（男花个人赛 / 2025年）

4铜：

张家朗、蔡俊彦、梁千雨、杨子加（男花团体 / 2023年）

张家朗（男花个人赛 / 2022年）

江旻憓（女重个人赛 / 2019及2022年）

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记者：徐嘉华