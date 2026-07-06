世界女排联赛香港站｜中国女排轮流用「广东话」自我介绍 球迷冧爆

千呼万唤的「中国人寿（海外）世界女排联赛」香港站将于周三（8号）假启德体艺馆展开，备受香港球迷欢迎的中国女排今晨11时才到香港，晚上6时到启德出席每年都会有的「中国女排全接触」及球迷签名会，吸引逾2,000市民免费入场一睹中国队的风采，当司仪介绍各球员出场时，队中人气队长龚翔宇率先以广东话说：「大家好，我系龚翔宇」，各队员逐一跟随，获全场如雷掌声。

中国女排队长龚翔宇甚受球迷欢迎。徐嘉华摄

中国女排以老带新，大家认得他们多少呢? 徐嘉华摄

龚翔宇

今年的中国女排继续以老带新，有不少新面孔来到香港，老将包括副攻王媛媛及两位自由人王梦洁及倪非凡，新人包括去年也有来港的「小赵蕊蕊」王奥芊及二传手张籽萱，还有一位上月才满17岁、已身高1米90的副攻手郭中楠，球迷们可以在本周的比赛多多留意这位梳著爽朗短发的新人

今日的「中国女排全接触」先是国家队的公开操练，紧接跟本地中、小学生进行排球技术工作坊，紧接是跟香港女子青年排球代表队切磋球技。国家队最后进行签名会，球迷李先生十分有心，他将每位中国女排的样子卡通化，然后逐个图像印在硬卡纸上，再给中国队签名，已跟了中国女排多年的他每年都会买飞入场支持中国队，问他最喜欢那位中国女排，他说是：「王奥芊」，原来他是前奥运金牌副攻赵蕊蕊的粉丝，而王奥芊的样子十足十「小赵蕊蕊」，所以十分支持王奥芊。

徐嘉华摄

共有18支世界各地的球队出战今届世界女排联赛，只有头8位能晋级本月22-26日的澳门总决赛，完成头两站世界女排联赛后，现世界排名第7的中国女排完成8场比赛后录得5胜3负，暂排在第8位；由于国家队是主办国，已肯定一个总决赛席位，对中国女排来说，今届世界女排联赛是一个很好的机会练兵，应付下月底的天津女排亚洲锦标赛，此赛关系到2028年洛杉矶奥运会，竞争肯定激烈。

中国女排在香港站将先后对加拿大（世界排11）、乌克兰（世界排18）、多明尼加共和国（世界排12）及意大利（世界第1）。

签名会后，中国女排再来一张大合照。 徐嘉华摄

赛事门票现于快达票公开发售，门票分两类，上午11:00或11:30场次，每场$200及$400港元，其余门票则可一票观看同晚2场赛事，票价由$380至$1,800不等。

记者/摄影：徐嘉华