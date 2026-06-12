世界杯｜阿聪睇好日本有惊喜 看淡今日赢波的南韩队

东方足球队中场球员兼Now TV足球评述员梁冠聪今日（12号）到尖沙咀广东道海港城海运观点码头顶层出席「adidas FIFA 世界杯26™️ The Yard」传媒预览活动，提到将于下月亲赴美国现场评述今届世界杯压轴决赛时，尽管旅程只有短短一星期，他形容为：「好正的游机河！」阿聪心目中的世界杯梦幻对决，是西班牙对法国。

梁冠聪及太太Diamond今日到尖沙咀出席活动，大谈世界杯。徐嘉华摄

徐嘉华摄

未试过现场睇世界杯

做了10年足球评述员的阿聪，曾担任过去两届世界杯评述员，包括2018年俄罗斯世界杯及2022年卡塔尔世界杯，自己一直未有机会现场睇世界杯，他没想过今年有如此难得的机会，他说：「事前我在想，今年还有没有机会讲世界杯呢？怎知份礼物是让我飞去美国当地讲世界杯决赛，真的好期待，公司（指Now TV)早前同我讲时，我不太敢相信，主要是远赴美国，花费一定不少，好感谢公司给我这个机会。」

34岁的阿聪最想带「现场感」给香港球迷，他表示：「我想用球员的身份，将现场看到的，尽量带给香港观众，让他们有如置身现场的感觉。」

「我谂全世界都想决赛睇C朗对美斯」

问到阿聪最想评述那两队决赛队伍，他说：「我谂全世界都想看到葡萄牙对阿根廷，C朗对美斯，但理性来说，梦幻决赛应是西班牙对法国，这2支球队实力较突出、板凳深、有质素同经验，可以说样样都有齐，他们入决赛，我不会感到惊讶。」

睇好日本入8强甚至4强 值得香港队借镜

阿听跟大部份香港人一样，个人仍然钟情英格兰，但再理性分析，他说：「不太睇好英军，但我会支持。」他反而看好亚洲球队的日本可能踢出惊喜：「日本队近年的进步有目共睹，他们投放在足球上的，以及长远眼光，好值得我们香港去借镜，若日本杀入4强或8强，我也不会惊讶，他们绝对有这能力。」

对于今晨以2:1胜同组的捷克，阿聪不看好南韩会走得好远，他说：「捷克实力不算好高，南韩是应该赢这场的，他们在踢法上在改变中，跟日本好类近，但讲纯熟程度，日本高一个档次，若南韩去到8强，我会感到惊讶。」

阿聪不忘多谢自己效力的东方球队，多谢球会多年来支持自己从不同的界面推广足球，包括他的评述工作，只要帮到香港足球发展，东方都好愿意去支持。

阿聪太太、兼聪体育记者的郭海𣿭（Diamond）曾有多次奥运及亚运的现场采访经验，阿聪表示出发前也会向太太取经，请教她有关现场采访的秘诀。

记者/摄影：徐嘉华