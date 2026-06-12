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澳洲羽毛球公开赛│吴英伦成4强港队独苗 伍家朗爆冷不敌国家队小将

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更新时间：20:07 2026-06-12 HKT
发布时间：20:07 2026-06-12 HKT

周五（12日）澳洲羽毛球公开赛，港将吴英伦在男单8强先失一局的劣势下，以2：1逆转国家队的胡哲安，成为港队唯一晋级四强代表。师兄伍家朗则爆冷以0：2不敌国家队22岁小将董天尧；混双组合「陈吴配」陈延泽/吴芷柔两盘直落负于泰国对手，止步八强。

吴英伦再下一城 伍家朗爆冷见负

年仅21岁的港队小将吴英伦，周五面对比自己还年轻2岁的国家队选手胡哲安上演逆转好戏。首局吴英伦曾领先12：7，后被对手步步紧逼并反超至18：17。两人「你追我赶」咬紧比分，最终双方战至「刁时」港将以21：23先输首局。第二局开局吴英伦一度以3：8落后，此时港将顶住压力，调整步伐，连追7分反超，最终以21：18扳回一局。决胜局英伦乘胜追击、一鼓作气赢21：13，以局数2:1淘汰对手，成功抢下4强门票。

另一边厢，世界排名第28位的港将伍家朗爆冷负排名低45位的国家队小将董天尧。对手近日手感火热，于周四（11日）16强战中爆冷淘汰一号种子、世界排名第6位的中华台北名将周天成。而伍家朗昨日（11日）则以局数2：0横扫上届亚军田中涌士（Yushi Tanaka）。可惜他未能于八强战维持气势，最终以20：22、19：21不敌董天尧，无缘晋级。

混双方面，香港组合陈延泽/吴芷柔今日（12日）以15：21、19：21败给3号种子、世界排名第13的泰国组合鲁塔纳帕克·乌通/哲妮差·素哉帕巴叻（Ruttanapak OUPTHONG\Jhenicha SUDJAIPRAPARAT），无缘晋级4强。

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