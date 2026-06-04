马拉松｜司徒兆殷八月参加个人首个「七大马」 郑文皓望争亚洲半马锦标赛资格

三日前才从澳洲以破个人最佳（PB）的1小时17分04秒完成一项半马拉松赛返港的「粉红大佬」司徒兆殷，今日（4号）出席ASICS GEL-KAYANO 33新鞋试跑体验会时透露有新挑战，她将于8月30号首次参加「七大马」之一的澳洲悉尼马拉松，期望能刷新个人最佳（PB）；同场的香港青年半马纪录保持者郑文皓7月亦会到澳洲黄金海岸再战半马，同样为PB而战。

司徒兆殷（右）及郑文皓今年下半年各有目标想达成。徐嘉华摄

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曾因髋部伤患感沮丧 被逼退出东京马拉松

他们2人今日应邀到合和中心出席ASICS GEL-KAYANO 33新鞋试跑体验会，全运会女子全马代表司徒兆殷周日才在澳洲塔斯马尼亚参加完半马拉松赛，并以1小时17分04秒刷新PB，这个PB意义重大，因为这是她经历3个月伤患的困扰后的一个成绩的肯定。

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35岁的司徒兆殷于今年一月的渣打马拉松创个人PB的2小时43分23秒夺得亚军后，一心为3月「七大马」之一的东京马拉松冲一冲成绩，看能否冲到9月爱知名古屋亚运会的参赛资格，于是渣马后不断练习，弄出右髋受伤，她说：「渣马后，我为备战东马不断练，伤了髋部，足足3个月每行一步都痛，感觉好沮丧，伤愈后主要踩好多单车（以三铁的部份练法）去备战几日前的澳洲半马，能刷新PB，是好大鼓舞。」

从未参加过「七大马」（之前六大」的司徒兆殷今次是应ASICS邀请参加8月悉马，她希望能把握机会再创PB，她说：「以我的年龄，剩下跑全马的机会剩下不太多，所以近年先集中全马，今次悉马是一项好大型的比赛，各地精英都会前去参加，它的赛道有很多上落斜，这是我最善长的，大家看到我在难跑的渣马都能破PB，所以我都期望悉马能刷新全马的PB。」

徐嘉华摄

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郑文皓望达标参加11月澳门亚洲半马锦标赛

至于22岁的郑文皓曾于2023年的澳洲黄金海岸半马拉松跑出1小时10分21秒的香港青年纪录，去年11月，他在日本上尾刷新半马PB的1小时08分02秒，今年7月他将再到黄金海岸「福地」参加半马，望再创PB。

22岁、就读中大运动科学系的郑文皓坦言没想到自己的半马青年纪录会维持了接近3年没人破，他说：「我猜青年纪录很快就会被破，以我现在的能力，应可跑入1小时05分左右，若状态好的话，希望7月黄金海岸能做到。」郑文皓希望藉著更好的半马时间跑入11月8号澳门举行的的亚洲半马锦标赛。

司徒兆殷及郑文皓今日参加的活动是日本专业跑步品牌ASICS于今日至28日期间，在全港四大人气商场启动「跑者升级站」期间限定巡回展览的第一天，活动是为庆祝品牌标志性皇牌稳定型跑鞋GEL-KAYANO 33正式登场而设，此型号搭载ASICS最新研发的FLUIDSUPPORT稳定技术，将长跑的稳定性与舒适度推向全新高峰。

司徒兆殷认为此鞋十分适合练习，加上两层SUPPORT，适合于路跑或泥地、沙地上训练。

GEL-KAYANO 33具FLUIDSUPPORT双层中底结构，包括上层采用轻盈高回弹的FF BLAST MAX材质，提共极致柔软脚感，下层则以FF BLAST PLUS泡棉提供稳固承托；另有细节位升级，后跟位置加入PureGEL缓震科技，大幅提升吸震能力，鞋面采用全新工程针织网眼，更轻盈透气。

记者/摄影：徐嘉华