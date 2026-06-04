羽毛球｜李卓耀跟应届亚锦赛银牌得主斗足三局 险胜入八强

香港羽毛球一哥李卓耀在印尼羽毛球公开赛成为港队中唯一跻身8强的港将！他周四在雅加达举行的超级1000印尼公开赛16强，在先输一局下，以16:21、21:13、21:14反胜印度21岁的应届亚锦赛男单亚军Ayush Shetty，跻身周五8强将对中华台北名将周天成，后者在16强以2:1胜新手爸爸伍家朗。

李卓耀是唯一杀入印尼公开赛八强的香港代表。资料图片

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世界排名23的阿耀对比自己年轻接近9年、世界排名20的亚锦赛银牌得主Ayush，首局Ayush先下马威以21:16先拔头筹，正寻求打破今季奖牌荒的阿耀在紧接2局顶住只许胜不许败的压力，先后以21:13、21:14反胜对方，取得8强席位，下一圈将对世界第6的周天成。

阿耀在一日前的首圈，曾跟世界排名第4的法国波波夫（Christo Popov）斗足3局，同样险胜过关。

伍家朗力战下不敌中华台北名将周天成。资料图片

世界排34的伍家朗跟周天成打足3局，可惜港将力战下以15:21、21:16、14:21见负，未能跟阿耀在8强「内讧」。

同样在16强止步的还有混双的「邓谢配」邓俊文、谢影雪及女双的「双杨配」杨雅婷、杨霈霖分别以0:2不敌国家队程星、张驰及应届亚锦赛铜牌组合、印尼的Siti Fadia Silva Ramadhanti及Amallia Cahaya Pratiwi。

邓俊文及谢影雪继四月亚锦赛后，再次不敌国家队代表程星及张驰。资料图片

杨雅婷（左）及杨霈霖（右）不敌印尼东道主组合。杨雅婷ＩＧ图

值得一提，「邓谢配」在第一局刁时以20:22先失一局，到第2局，港队曾在中后段急起直追，在落后12:17下追至18:18平手，可惜关键时未能把握时机，终以18:21提早出局。

记者：徐嘉华